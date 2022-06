Különös feljegyzést hagytak hátra az elvonuló oroszok egy ukrán iskolában

Az ukrán erők márciusban foglalták vissza a Kijevtől északra fekvő Katyuzsanka nevű települést, ami több mint egy hónapig volt orosz megszállás alatt. A károk felmérésekor kiderült, hogy a helyi iskola teljesen használhatatlanná vált. A felszerelések egy részét ellopták, ami pedig ott maradt, azt összetörték az oroszok. Az iskola udvarán egy rögtönzött temető volt, a futballpályán pedig mély árkokat ástak, írja a CNN, a cikket a Telex szemlézte.

A visszatérő ukránok az egyik szétrombolt osztályteremben a falon lógó zöld táblán, közvetlenül Isaac Newton portréja alatt egy krétával írt üzenetet találtak „az oroszok” aláírással: „Gyerekek, sajnáljuk ezt a rendetlenséget, megpróbáltuk megmenteni az iskolát, de ágyúzás volt. Éljetek békében, vigyázzatok magatokra, és ne ismételjétek meg azokat a hibákat, amelyeket az idősebbek elkövettek. Ukrajna és Oroszország egy nép!!! Béke legyen veletek, testvéreim!”

Az iskolában több más üzenetet is találtak, amit az orosz katonák hagytak hátra. „Az egész világ békéjéért vagyunk” – volt olvasható egy másik táblán.

The principal of a Ukrainian school destroyed by Russian forces says he felt disgusted when he found notes on the blackboards wishing peace https://t.co/mSxKU3KTmM — CNN International (@cnni) June 9, 2022