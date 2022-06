A háború 100 napja: megszólalt a bujkáló ukrán first lady

Kilenc éves fia folyamatosan azt kérdezi tőle, mikor ér már véget a háború, mondta Olena Zelenszka a műsorban.

"Attól tartok, ez olyan kérdés, amelyre egyetlen ukrán sem tudná megadni a választ" - folytatta. Az elnök felesége szerint

azzal sem érnének véget a harcok, ha területekről mondanának le.

"Nem lehet csak úgy lemondani az ország egyes részeiről. Az olyan, mintha a szabadságodról mondanál le. És ha el is gondolkodnánk ezen, az sem állítaná meg az agresszort. Továbbra is nyomást gyakorolna ránk, többet és többet akarna, több területet venne el, és több támadást intézne" - fogalmazott Volodimir Zelenszkij ukrán elnök 44 éves felesége.

Zelenszkij szereti megváltoztatni azt, ami körülötte van

Zelenszkij fia nemcsak a háborúról, hanem édesapjáról is kérdezi Olena Zelenszkát. Az elnök a háború kezdete óta nem lehet együtt családjával.

"Az első napon elbúcsúztunk egymástól, majd két hónapig csak telefonon beszéltünk" - mondta felesége, aki nagyon büszke arra, hogy az egész világ megismerhette, ki is Volodimir Zelenszkij a valóságban. A pár egyetemista korában találkozott, házasságuk majdnem 20 éve tart, de

a feleség számára is meglepő volt, hogy férje sikeres színészi karrier után indult az elnöki címért.

"Volodimir személyiségének van egy fontos vonása, szereti megváltoztatni azokat a dolgokat, amelyek körbeveszik. Ennek köszönhetően mellette rá kellett jönnöm, hogy az unalmas szóhoz semminek nincs köze, amit tesz. Ha egy nap azt mondaná, hogy asztronauta lesz és az űrbe indul, oda is követnem kellene."

A nők szerepére hívja fel a figyelmet

Zelenszka arról is beszélt, hogy saját magát nem érzi olyan bátornak, mint amilyen a férje, de motivált arra, hogy megtegye a maga dolgát a győzelem érdekében.

"Erősnek és bátornak kell lennem, hogy támogathassam őt"

- mondta.

Ennek részeként igyekszik felhívni a figyelmet a nők a háborúban betöltött szerepére: egy márciusi Instagram-posztban például arra mutatott rá, hogy az ukrán ellenállás arca hangsúlyosan női.

Hősi példák Ukrajnából

"Mindig is úgy véltem, hogy az ukrán nők a legjobbak, és büszke vagyok arra, ahogyan a háborút viselik. Büszke lehetek már arra is, hogy az egész világ megismerte az ukrán nők arcát" - fogalmazott. Számtalan történetet ismer, amely inspirálta, köztük egy, az ostromlott Mariupolban dolgozó szülésznőé.

"Folytatta a munkát a bombázások közepette.

Nem volt víz. Nem volt elektromosság. De addig dolgozott, amíg a szülészetet teljesen le nem rombolták"

- mondta. Tudomása szerint a Tatjana nevet viselő szülésznő 27 baba világra jövetelében segédkezett ez idő alatt. Egy másik története egy 15 éves lányról szól, aki négy embernek segített elmenekülni falujukból - úgy, hogy lába megsérült a bombázások során.

"A tévében egy kislány arcát láttam... és mégis, ennyire bátor volt" - mondta.

A gyerekeket is sújtja a harc

Arról is beszélt, hogy a háború a gyerekek számára is halált hoz: legalább 243 gyermek halt már meg az elmúlt 100 napban az országban, és olyan traumákat is sokaknak át kell élni, mint a két fiúnak, akik anyját a szemük előtt ölték meg, és nekik is kellett eltemetniük. Ezeknek a gyermekeknek és felnőtteknek segítségre van szükségük, ezért mentális segítőprogramot indít útjára. Véleménye szerint

nagy kihívás lesz azokat a PTSD-vel küzdőket megszólítani,

akik nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy mentális egészségük érdekében kérjenek segítséget.

A légi riadó megszakította beszélgetésben a nemzetközi segítség fontosságát emelte ki, és megköszönte, hogy ez érezteti velük: nincsenek egyedül. Jill Biden látogatását is fontos támogatásként értékelte.

Nem tudja, mit üzenjen az oroszoknak

Van ugyanakkor egy másik nehéz kérdés, amelyre Zelenszka nem tud választ adni: ez pedig az, hogy mit üzenne az orosz népnek.

"Amikor megpróbálunk nekik kérdést feltenni vagy bármilyen üzenetet közvetíteni, hajlamosak azt válaszolni, hogy más információink vannak. (...) Vagy azt mondják, hogy nekünk más álláspontunk van a helyzetről. De hogyan lehet más nézetük a gyilkosságokról?" - tette fel a kérdést.

Nyitókép: Youtube