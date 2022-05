Animáción az ukrajnai háború területi nyereségei és veszteségei

A Critical Threats és a The Study of War oldalak a háború eleje óta nyomon követik az ukrajnai csapatmozgásokat. Most készült egy közel egyperces animáció arról, miként változtak a frontok és az elfoglalt területek február 24-e óta.

(A nyitóképen: Orosz támadásban lerombolt épület a dél-ukrajnai Odessza közelében fekvő üdülőhelyen 2022. május 17-én.)

Nyitókép: MTI/EPA/Sztepan Franko