Tucker Carlson újra fellép Magyarországon

A Fox News munkatársaként dolgozó Tucker Carlson is színpadra fog állni az Alapjogokért Központ CPAC Hungary (Konzervatív Politikai Akció Konferencia) nevű eseményen, amely Budapesten, a Bálnában lesz május 19–20-án – szúrta ki Orbán Balázs tweetjét a hvg.hu.

Tavaly a Mathias Corvinus Collegium fesztiválján is lehetett látni, és többször foglalkozott már Magyarországgal műsorában, forgatott is itt a menekültválságra, illetve Soros Györgyre fókuszálva.

Orbán Balázs arról is írt, hogy a magyar kormányfő is ott lesz a rendezvényen. Szánthó Miklós már januárban elmondta, hogy Orbán Viktort kérték fel fő szónoknak – emlékeztet a lap. Hozzáteszik, hogy vasárnap már bejelentettek egy sztárvendéget, Candace Owens „amerikai konzervatív influenszert”, ő lesz a szpíkere az eseménynek.

Mint írják, az Egyesült Államok korábbi elnökét is meghívták a rendezvényre, de a legutolsó hírek szerint ő kihagyja a dzsemborit.

