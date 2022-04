Hivatalos: megindult a jogállamisági eljárás Magyarország ellen

Megindította Magyarországgal szemben a jogállamisági mechanizmust az Európai Bizottság. Bár korábban lehetett arról hallani, hogy Lengyelország is érintett lesz, a brüsszeli testület ezt nem tartotta indokoltnak. A hírt hivatalosan Margaritisz Szkínasz alelnök jelentette be, miután az Európai Bizottság biztosi kollégiuma, vagyis valamennyi biztos elfogadta a javaslatot. A döntésről szerdán tájékoztatják a magyar kormányt is – írja a hvg.hu.

A mechanizmus az uniós pénzek védelmét szolgálja, egy újságíróknak tartott háttérbeszélgetésen szerdán délelőtt a következő problémás területeket nevezték meg: a közbeszerzések, az európai költségvetések végrehajtása, az auditok, a monitoring, az elszámolási eljárás, a transzparencia, a csalások megelőzése, a korrupció.

Az is elhangzott, hogy ezek a gondok már több mint tíz éve léteznek Magyarországgal kapcsolatban, és mindeddig a magyar kormány nem nyújtott megnyugtató megoldást, az Európai Bizottság azonban most már rendelkezik megfelelő eszközzel.

Az eljárás 5-9 hónapot vehet igénybe,

amelynek végén a tagállamok tanácsa elfogadja az Európai Bizottság javaslatát a pénzügyi intézkedésekről, ezeknek a jogsértésekkel arányban kell állniuk. A tagállamok csak minősített többséggel térhetnek el az Európai Bizottság előterjesztéséről.

Fontos szabály – emlékeztet a lap –, hogy a végső felhasználók érdekeit védeni kell, vagyis a forrásokat el kell hozzájuk juttatni. Ez azonban már nem Brüsszel dolga, hanem a tagállamnak saját költségvetésből kell ezt fedeznie.

A eljárásról és annak esetleges következményeiről itt írtunk bővebben.

Nyitóképünk a Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott kép, Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének (j) találkozója az Európai Bizottság épületében Brüsszelben 2021. április 23-án.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher