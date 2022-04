Szakértő: turbulens ciklus vár Emmanuel Macronra

Ahogy azt korábban az Infostart is megírta, az Ifop, Elabe, Opinionway és Ipsos közvélemény-kutató cégek felmérései szerint Emmanuel Macront a szavazatok 57,6-58,2 százalékával választották újra, míg Marine Le Pen a szavazatok 41,8-42,4 százalékát tudhatja magáénak a francia elnökválasztás második fordulójában.

Soós Eszter Petronella azzal kapcsolatban, hogy Emmanuel Macront relatíve nagyobb arányban győzött, mint 5 évvel ezelőtt, úgy fogalmazott: az elmúlt két hétben már nyílt az olló a két jelölt között, és e tendencia az utolsó napokban is folytatódhatott, különösen azért, mert Marine Le Pen nem tudta megnyerni a szerdai elnökjelölti tévévitát. Másrészt voltak bizonytalanságok, nevezetesen, hogy végül mennyien fognak távol maradni a választástól, valamint érvénytelenül szavazni – tette hozzá a Franciaország-szakértő. Egyetértett azzal, hogy

az előrejelzéseknél valóban kicsit nagyobb arányban győzött

a hivatalban lévő vezető, „de talán ennyi bizonytalanság benne volt a számokban és a körülményekben”. A hivatalos eredményhirdetés egyébként a szerdai napon várható.

Ismeretes, Franciaországban két hónap múlva nemzetgyűlési választások is lesznek, aminek a kampánya – az elnökválasztás lezárultával – vasárnap eset kezdetét vette. A Milton Friedman Egyetem adjunktusa elmondása alapján ugyan a megválasztott köztársasági elnök többséget kapott a franciáktól, ellenzéke, köztük Marine Le Pen, valamint Jean-Luc Mélenchon, az elnökválasztás első fordulójában harmadik helyen végző radikális baloldali politikus már belecsaptak a miniszterelnöki kampányba, arra kérve a franciákat, hogy adjanak nekik többséget.

A szakértő a várható esélyeket illetően hozzátette: hogy végül milyen szövetségek köttetnek, az a következő napok kérdése lesz, de az üzengetések már megindultak. Fontos megjegyezni azonban – hangsúlyozta Soós Eszter Petronella –, hogy nem arányos választási rendszerről van szó: 577 képviselőt választanak, egyéni kerületi rendszerben. „Úgyhogy nagyon fontos lesz, hogy hol, kiket indítanak, milyen szövetségekkel.” Ugyanakkor a 2000 óta a jelenlegi formában szervezett választások tapasztalatai Macronék mellett szólnak – mondta.

Második ciklus

Emmanuel Macron vasárnap esti győzelmi beszédében úgy fogalmazott, többé már nem egy politikai tábor jelöltje, hanem mindenki elnöke. A vezető igyekezett békítő hangnemet megütni, miközben a francia készenléti rendőrség könnygázzal oszlatta a választási eredményekkel elégedetlen tüntetőket Párizs belvárosában.

Soós Eszter Petronella szerint a francia társadalom nagy megosztottságát mutatja, hogy tízből négy Marcon-szavazó a kutatóknak azt mondja: csak azért támogatja a mostani elnököt, hogy ne Marine Le Pen legyen az elnök, míg a megkérdezettek 56 százaléka azt szeretné, ha Macronnak nem lenne parlamenti többsége.

„És ez csak a felszíne annak a társadalmi feszültségnek, ami ezen a választáson is jól látható:

Macron azoknak a jelöltje, akik jól érzik magukat a világban és a globalizációban, Le Pen pedig az elégedetlenségek szószólja volt”

– fogalmazott a Franciaország-szakértő, aki szerint a konfliktusok a felszínen maradnak. Emmanuel Macronnak tehát ebből a szempontból nehéz, nehezebb lesz kormányoznia a második ciklusban, annál is inkább, mert népszerűtlenebb reformokat is beígért, és maga is azt vetítette előre vasárnap este, hogy „turbulens időszak” következik.

Bár a konkrétumai még nem látszanak, Soós Eszter Petronella szerint Macron várhatóan tartani fogja magát a kampányban tett ígéretéhez, miszerint – szakítva az elmúlt 5 év gyakorlatával – permanens nemzeti konzultációt (a franciák nagy vitának nevezik ezt) kíván majd folytatni a franciákkal. De szerinte napok kérdése és kiderül, milyen tartalommal töltik majd meg ezt az új „stílust”, amit Marcon ígért.

Nyitókép: Benjamin Girette/Bloomberg via Getty Images