Emmanuel Macron: függetlenebb Franciaország, erősebb Európa

Ahogy azt korábban az Infostart is megírta, az Ifop, Elabe, Opinionway és Ipsos közvélemény-kutató cégek felmérései szerint Emmanuel Macront a szavazatok 57,6-58,2 százalékával választották újra, míg Marine Le Pen a szavazatok 41,8-42,4 százalékát tudhatja magáénak a francia elnökválasztás második fordulójában.

Az exit pollok hírére üdvrivalgás tört ki az Eiffel-torony lábánál, ahol a hivatalban lévő elnök hívei gyülekeztek.

Macron győzelmi beszédében kijelentette, hogy környezettudatosság szempontjából vezető országgá kívánja tenni Franciaországot.

"Köszönöm, hogy bizalmat szavaztak nekem, hogy függetlenebbé tehessem Franciaországot, Európát pedig erősebbé befektetések és mélyreható reformok által" – hangsúlyozta az Eiffel-toronynál ősszegyűlt hívei előtt.

Macron beszélt arról is, hogy

"Nem vagyok többé egy politikai tábor jelöltje, hanem mindenki elnöke vagyok" – emelte ki.

Ígéretet tett, hogy a következő ötéves ciklusa más lesz. Úgy fogalmazott, hogy senkit sem hagynak magára.

French police charge the crowds in Paris but are forced to retreat as bottles rain down on them, no way Macron can't hear or see this. pic.twitter.com/6R8R1GcGDe — Wayne King (@wayneking1811) April 24, 2022