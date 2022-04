Mariupol: Ukrajna maga készül átvágni a gordiuszi csomót

Mint az Infostart szerdán megírta, az Azovsztal mariupoli acélgyár támadása kulcseleme Oroszország ukrajnai hadműveletének, azt bevéve a város orosz kézre kerül, és Ukrajna Fekete-tengerparti része egybefüggően kvázi orosz terület lesz.

A heves támadások közepette Ukrajna közlést adott ki: mentené az Azovsztal gyár 7 szintes pincerendszerében rekedteket - az orosz fél egyelőre nem reagált erre. Mikhajlo Podoljak, Volodimir Zelenszij ukrán elnök tanácsadója, valamint az ukránok delegációjának a tagja a Twitteren jelentette be, hogy készek feltételek nélkül tárgyalni az oroszokkal Mariupolban - tudósít a The Guardian alapján a HVG.hu is.

Ukrajna most már mindenkit kivinne a déli városból, civileket, gyerkeket, sebesülteket, az Azov-ezredet.

Korábban az ukrán elnök azt közölte, még ezer civil tartózkodik a városban. Az onnan eljöttek szerint sokan gondolhatják a maradók közül, hogy másutt is ugyanez a helyzet van, ezért mindegy, hogy mennek-e.

