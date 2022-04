Vlagyimir Putyin: újraindul az orosz Hold-program

Oroszország újraindítja Hold-programját – jelentette be Vlagyimir Putyin orosz elnök a távol-keleti Vosztocsnij űrrepülőtéren kedden, az űrhajózás napja alkalmából megtartott kitüntetési ünnepségen.

"Folytatjuk az új generációs szállítójármű és a nukleáris űrenergetikai technológiák létrehozását, amiben nyilvánvalóan nagyon jó eredményeink és egyértelmű előnyeink vannak. Újraindítjuk a Hold-programot" – mondta az orosz államfő.

Putyin hangsúlyozta, hogy Oroszország minden tervét meg fogja valósítani az űrszférában, annak ellenére, hogy kívülről megpróbálják akadályozni a fejlődését.

Arról is szólt, hogy Moszkva kész a nemzetközi együttműködésre az erre hajlandó partnerekkel. Leszögezte, hogy Oroszország nem készül elszigetelődni és hogy Oroszországot lehetetlen elszigetelni. Emlékeztetett rá, hogy a Szovjetunió az országot sújtó totális szankciók ellenére is képes volt elsőként műholdat és embert az űrbe felbocsátani, szovjet űrhajós tette meg az első űrsétát, és szovjet volt az első Hold-szonda és az első női űrhajós is.

Az orosz elnök az űrközpontba meghívott fehérorosz hivatali partnere jelenlétében sürgette, hogy a Roszkozmosz orosz űrvállalat biztosítson repülési lehetőséget fehérorosz űrhajósok számára. Kitért a két ország közötti együttműködés lehetőségeire, Vosztocsnij továbbépítésétől kezdve a plazmahajtómű kifejlesztéséig. Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök egyebek között azt hangoztatta, hogy Fehéroroszország minden helyzetben Oroszország mellett marad és kész az együttműködés megerősítésére.

Alekszandr Mitykin, a Lavocskin Tudományos és Ipari Társaság elektromos rendszerekért felelős helyettes főkonstruktőre a RIA Novosztyi hírügynökség szerint pénteken közölte, hogy Oroszország – 46 évi kihagyás után – a tervek szerint augusztus 22-én ismét missziót indít a Holdra.

A Luna 25 automata állomás a Föld körül keringő égitest déli pólusán gyakorolja a lágy leszállást és kutatásokat fog végezni a Hold felszínén.

A Luna-26 a tervek szerint 2024-ben indul térképészeti küldetésre,

a Luna-27 várhatóan 2025-ben a talajt fogja tanulmányozni,

a Luna-28 pedig, előreláthatóan valamikor 2027–2028-ban talajmintát gyűjt majd és folytatja az orosz űrhajósok leszállási technikájának kidolgozását.

Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Kreml pool/Mihail Klimentyev