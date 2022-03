Rubelesítés - Egyre többet árulnak el a nagy orosz tervről

Egyre többet árul el Moszkva a termékeiért követelt rubelfizetés nagy tervéről. Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő egy szerdai tájékoztatón azt mondta, gáz tekintetében nem lesz azonnali átállás. Erre reagálva a gázárak esésnek indultak a tőzsdéken a Portfolio.hu összeállítása szerint, a rubel viszont továbbra is szárnyal.

A kifizetés technikai menetéről az orosz RIA hírügynökségnek már kedd este beszélt Anatolij Akszakov, az orosz parlament alsóházának pénzügyi bizottsági elnöke, azt hangsúlyozta, a deviza átváltása piaci árfolyamon történik, amit a moszkvai tőzsdén határoznak meg.

A rubelt "bárhol" megvehetik a devizapiacon.

Hogy mennyire bárhol, arra az összeállítás külön kitér: nem beszélhetünk egyelőre konvertibilis fizetőeszközről a tőkekorlátozások miatt.

Közben nyilatkozott a volt orosz elnök Dmitrij Medvegyev is, aki szerint a nyugati szankciók bumerángszerűen visszaütnek a nyugati gazdaságokra is a megugró energiaárak miatt. Szerinte azzal, hogy az oroszok áttérnek a rubelalapú exportra (lásd cikkünk végén), csak ráerősítenek a dollár és egyéb nagy tartalékdevizák jelentőségének csökkenésére, és most

a regionális jelentőségű fizetőeszközök ideje jön el.

Az orosz külügy is megnyilvánult, cáfolva, hogy szerződésszegés lenne a rubelesítés, ahogyan azt nyugati országok és elemzők állítják. Akik már tudják Telefonon tájékoztatta Vlagyimir Putyin orosz elnök Olaf Scholz német kancellárt és Mario Draghi olasz miniszterelnököt azzal a döntésével kapcsolatban, hogy az orosz gázért rubelben kell majd fizetni - közölte a Kreml sajtószolgálata alapján az MTI. Putyin külön tárgyalt a két európai vezetővel. A moszkvai tájékoztatás szerint az elszámolás rendjét azért változtatják meg, "mert az EU tagállamai a nemzetközi jogot megsértve befagyasztották a Bank Rosszii devizatartalékait". Emellett mindkét megbeszélésen téma volt az orosz-ukrán tárgyalások kedden lezajlott fordulója. Putyin március 23-án jelentette be, hogy Oroszország a vele szemben barátságtalannak minősített országokkal (EU-tagként ilyen Magyarország is) a gázkereskedelemben áttér a rubelelszámolásra.

A Portfolio is emlékeztet: a rubel napok óta jelentősen erősödik a főbb devizákkal szemben, több okból is:

a gázvásárlásoknál belengetett rubelalapú elszámolás rubelvételt generálhatott;

a keddi tárgyalások után pozitív reakciók hangzottak el;

az orosz szankciókra válaszul devizabeszolgáltatási kötelezettséget vezettek be Oroszországban;

a hónap végén adófizetési és egyéb tranzakciós okok miatt növekedni szokott a rubelkereslet a piacon.

Ugyanakkor a hírügynökségnek nyilatkozó egyik devizakereskedő szerint a rubelt most hajtó tényezők nagy része mesterséges, így inkább átmeneti rubelerősödésről lehet csak beszélni. Rubeles export Mint arról az Infostart is beszámolt ( itt, 11:29 ), az orosz parlament alsóházának (duma) elnöke, Vjacseszlav Vologyin szerint helyes lenne bővíteni a rubelért exportált áruk listáját. Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő pedig azt mondta a javaslatról, hogy "kidolgozásra érdemes a terv, hogy az orosz export a gáz után más termékek kivitelében is átálljon a rubelelszámolásra". Peszkov hangot adott véleményének, miszerint az amerikai dollár presztízse az elmúlt években "eléggé megrendült" a világban, ilyen helyzetben pedig alternatívát jelent a nemzeti fizetőeszközök használatának kiterjesztése. A legerősebb exportágazatokban rubelesítenének, érintett lehet a műtrágya, a gabona, az étolaj, a kőolaj, a szén és a fémek kivitele.

