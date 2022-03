Oroszország a háború első szakasza után a Donyec-medencére fókuszál

A luhanszki szakadár "népköztársaságban" a terület 93, a donyeckiben pedig az 54 százaléka került a helyi "népi milícia" ellenőrzése alá - jelentette ki Szergej Rudszkoj, az orosz fegyveres erők vezérkari főnökének első helyettese, a vezérkar operatív főcsoportfőnökségének vezetője. Azt mondta, a Donyec-medence területén 276, korábban ukrán kézen lévő települést "szabadítottak fel" a milíciák.

A Moszkva által "különleges hadműveletnek" nevezett háború első hónapjának mérlegét ismertetve a vezérezredes elmondta, hogy minden az előzetes tervek szerint halad, és az első szakasz fő feladatait teljesítették. Rudszkoj szerint az ukrán katonai potenciál meggyengülése lehetővé teszi a fő célra, a Donyec-medence felszabadítására való összpontosítást. Leszögezte ugyanakkor, hogy Oroszország az inváziót mindaddig folytatja, amíg a főparancsnok (Vlagyimir Putyin) által meghatározott célok nem teljesülnek.

Rudszkoj elmondta, az orosz fegyveres erők blokád alá vették Kijevet, Harkivot, Csernyihivot, Szumit és Mikolajevet, valamint ellenőrzésük alatt tartják Herszon megyét és Zaporizzsja megye nagy részét. Közölte, hogy az eredeti tervek között nem szerepelt a városok ostroma, a személyi állomány és a polgári lakosság megóvása érdekében, de nem zárta ennek lehetőségét.

Mint mondta, az orosz erők a légi fölényt már a hadművelet első két napja alatt megszerezték, az ukrán légierő és légvédelmi rendszer azóta szinte teljesen megsemmisült, a haditengerészet teljesen megszűnt, és nem maradtak szervezett tartalékok. Mint mondta, az ukrán csapatok rakéta-, lőszer-, üzemanyag- és élelmiszer-utánpótlását szinte teljesen kiiktatták.

Rudszkoj szerint eddig 1351 orosz katona esett el és 3825 sebesült meg. Az ukrán fegyveres erők veszteségét több mint 14 ezer halottban és mintegy 16 ezer sebesültben nevezte meg, ami a személyi állomány 11,5 százaléka. Ebből a Donyec-megyei 59 ezres csoportosulás több mint 7 ezer fővel "pótolhatatlan" veszteséget szenvedett és 9 ezer sebesültje van. Az ukrán vezetés ezzel szemben azt állítja, hogy 16 ezer orosz halt meg a harcokban, míg a NATO 7-15 ezer közé teszi az orosz áldozatok számát.

A beszámoló szerint Ukrajna elvesztette harckocsijainak és páncélozott járműveinek 65,7, a tábori tüzérségének és aknavetőinek 42,8, a rakéta-sorozatvetőinek 30,5, a légvédelmi rakétarendszereinek 82 és a Tocska-U taktikai rakétáinak 85 százalékát. Megsemmisült az ukrán katonai repülőgépek közel háromnegyede és a helikopterek fele, a 36 török Bayraktar TB-2 drónból pedig mindössze egy maradt.

Az orosz hadsereg csapást mért a 16 legfontosabb ukrán katonai repülőtérre, emellett 39 raktárbázist és arzenált semmisített meg, amelyekben a hadfelszerelések, hadianyagok és üzemanyag 70 százaléka, valamint több mint egymillió tonna lőszer volt. A nagypontosságú fegyverek a hadiipari komplexum 30 kulcsfontosságú vállalatát rombolták le.

Közölte, hogy sokan jelentkeztek önkéntesnek Oroszországból a "nácizmus" elleni harcra. Emellett több mint 23 ezer külföldi ajánlotta fel csatlakozását a "népköztársaságoknak", akik ezt elutasították arra hivatkozva, hogy elegendő erejük és eszközük van. A tábornok szerint a "népi milíciáknak" 113 zsákmányolt harckocsit és páncélozott járművet, 138 Javelin és 67 NLAW páncéltörőt adtak át.

Az orosz vezérkar úgy értesült, hogy a nyugati országok a hadművelet kezdete óta több mint 100 tüzérségi löveget, közel 900 hordozható légvédelmi rakétarendszert és 3800 páncéltörő fegyvert szállítottak Ukrajnának.

"Úgy gondoljuk, hatalmas hiba, hogy a nyugati országok fegyvert szállítanak Kijevnek. Ez meghosszabbítja a konfliktust, növeli az áldozatok számát, és nem lesz képes befolyásolni a művelet kimenetelét. Az ilyen szállítmányok valódi célja nem Ukrajna támogatása, hanem az, hogy az országot belerángassák egy elhúzódó, +az utolsó ukránig+ tartó katonai konfliktusba" - fogalmazott Rudszkoj.

"Azonnali megfelelő reagálást" helyezett kilátásba arra az esetre, ha Kijevnek repülőgépeket és légvédelmi rendszereket szállítanának, vagy ha megpróbálnak légtérzárat létrehozni Ukrajna felett.

A tábornok azt mondta, hogy a külföldi zsoldosok és harcosok létszáma, amely elérte a 6600 főt, csökkenni kezdett. Ezt nem csak a bázisaikat és kiképzőtáboraikat ért precíziós csapásoknak tudta be, hanem annak, hogy menekülni kezdtek Ukrajnából. Rudszkoj szerint az elmúlt héten egyetlen külföldi zsoldos sem érkezett ukrán területre, 285 harcos pedig elmenekült.

Eduard Baszurin, a donyecki "népi milícia" parancsnokhelyettese a NEWS.ru hírportálnak nyilatkozva elismerte, hogy az ukrán nemzeti zászlóaljak komoly, pánikmentes ellenállást tanúsítanak. Úgy vélekedett azonban, hogy hamarosan két pszichológiai törés következhet be náluk: az első Mariupol elvesztésekor, a második az ukrán csapatok legharcképesebb csoportosulásának bekerítésekor a Donyec-medencében.

Igor Konasenkov vezérőrnagy, az orosz védelmi tárca szóvivője elfogott ukrán katonai iratokra hivatkozva megismételte korábbi állítását, miszerint az ukrán haderő márciusban nagyszabású hadműveletre készült a Donyec-medence ellen, amelynek tüzérségi előkészítését februárban megkezdte. Ismételten azt állította, hogy az orosz invázió nagyszabású ukrán offenzívát hiúsított meg, amely "több tíz-, ha nem százezer civil" életét mentette meg.

Korábban szakértők arról beszéltek, hogy Moszkva villámháborúra készült, de ez nem valósult meg, az ukránok ellenállása miatt.

Az Institute for the Study of War nevű független intézet szerint az oroszok Donyeck és Luhanszk régióban az elmúlt 24 óában nem indítottak támadást, átcsoportosították az erőket.

Egy neve elhallgatását kérő amerikai illetékes szerint a Donyec-medencében még erőszakosabbá válhat a helyzet.

A brit védelmi minisztériuma szombat délelőtt arra figyelmeztetett, hogy valószínűnek tűnik, hogy Oroszország továbbra is nagy tűzerőt használ a városi területeken, miközben megpróbálja csökkenteni saját, már jelentős veszteségeit. Oroszország továbbra is ostromol számos nagy ukrán várost, köztük Harkivot, Csernyihivot és Mariupolt.

