Ungvár megtelt, de még nem félnek a szirénáktól az emberek – beszámoló

Kedden is megszólalkta a légvédelmi szirénák Ungváron. A városban lakó Balla Kolos érdeklődésünkre elmondta, hogy utólag szoktak értesülni arról, hogy miért is szóltak a szirénák.

"Azt mondták, hogy ezek összukrajnai riasztások voltak. Három légiriadó volt eddig Ungváron, de elvileg egyik sem azt jelentette, hogy konkrétan Ungvárt fogják támadni, hanem nem tudták, hogy hol fog történni valami, és ezért majdnem egész Ukrajnában légiriadóztak" - tette hozzá.

Balla Kolos kiemelte: arra felkészítették a lakosságot, hogy ha megszólalnak a szirénák, akkor mit kell tenni. "Több csatornán is többször is elmondták, hogy aki otthon rendelkezik pincével, vagy védett szobával, oda menjen, míg ahol van hivatalos óvóhely, az oda vonuljon." Hozzátette, hogy az óvóhelyek nagy része még a szovjet időből maradt, akkor kötelező volt, hogy bizonyos közintézményeknek legyen ilyen része - most ezeket nyitották meg újra.

Az ungvári lakos úgy érzi,

még nem veszik komolyan a figyelmeztetést az emberek.

Legutóbb, amikor riadó volt, ugyanúgy sétáltak az utcákon, jártak az autók.

"Továbbra is mindenki várakozó üzemmódban van. Annyit lehet érzékelni, hogy a város nagyon megfelelt. Kicsit olyan mint amikor sok a turista, de most sajnos nem turisták, hanem menekültek érkeztek. Kicsit feszültebb a hangulat, az emberek idegesebbek, de másban még mindig nem lehet észrevenni a háborút" - mondta a városban érzékelhető hangulatról.

Felidézte, hogy az ungvári polgármester már arról beszélt, a város kitehetné a megtelt táblát, a becslések szerint több mint 30 ezer belső menekült érkezett. A most érkezőket megpróbálják a környező településekre, kis falvakba, városokba irányítani, mert Ungváron már alig férnek el. Ezzel együtt tűnik, még tudják kezelni a helyzetet - tette hozzá.

Balla Kolos elmondta, hogy a közszolgáltatások működnek, a szemetet is elviszik. A boltokban annyit lehet észlelni, hogy bizonyos áruk eltűntek. "Azt nem mondanám, hogy hiány van, de lehet, hogy pont az már nincs, amit meg akarna az ember venni, és akkor valami alternatívát kell keresni. Az árak kicsit megnőttek, de nem nagyon vészesen. Benzin is van, csak korlátozott az egyszerre tankolható mennyiség" - fejtette ki.

Az ungvári lakos szerint a helyiek közül, akik már nagyon féltek, azok távoztak az országból. Aki nem, az még kivár, és ameddig Kárpátalján nem történik semmi, valószínűleg nem fog megindulni. A belső menekültek között vannak, akik csak átszállóhelynek, pihenésre választják Kárpátalját, és utána egyenesen mennek tovább, de sokan vannak olyanok is akik ott szeretnék kivárni, hogy rendeződjön a háborús helyzet - tette hozzá.

Nyitókép: Nemes János