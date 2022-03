Meghalt egy operatőr Ukrajnában

Meghalt a Fox News egyik operatőre, miközben az Oroszország által indított háborúról tudósított. Pierre Zakrzewski Kijevtől nem messze, Horenka városában sebesült meg halálosan. A járművüket ért támadásban megsérült a csatorna riportere, Benjamin Hall is, őt kórházban ápolják

„Pierre háborús övezetek fotósa volt, aki a Fox Newsnak tudósított szinte az összes nemzetközi konfliktusról, Iraktól Afganisztánon át Szíriáig. Szenvedélye és újságírói tehetsége páratlan volt" - emlékezett meg elhunyt kollégájáról Suzanne Scott, a Fox News elnök-vezérigazgatója.

I don’t know what to say. Pierre was as good as they come. Selfless. Brave. Passionate. I’m so sorry this happened to you. pic.twitter.com/IvxlPWGDAl — Trey Yingst (@TreyYingst) March 15, 2022