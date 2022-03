Jelentés Kijevből: a város még ukrán kézen van, de gyakran szólnak a szirénák

Kijev elővárosaiban lassan egy hete folynak az utcai harcok, de a főváros gyakorlatilag az ukrán erők felügyelete alatt – mondta kérdésünkre Petneházy Gyula.

A Magyarok Kijevi Egyesületének elnöke arról számol be, hogy egyelőre a közművek teljes mértékben működnek, élelmiszert is lehet vásárolni,

egy barátjának még gyógyszert is sikerült szereznie a patikában.

"Az élet hála Istennek még működik" – mondta, bár az kiderült, hogy üzemanyag már szűkösen van, alkalmanként csak húsz litert lehet vásárolni.

"A szirénák elég gyakran szólalnak meg, és ezt figyelembe is kell venni, mert ezek mindig rakétacsapásokról szólnak. Sajnos Csernyihivben vagy Harkivban féltonnás bombákat dobálnak a lakóépületekre, Kijevben ez még nem jellemző szerencsére" – mondta arról, hogy mennyire kell bujkálniuk. Petneházy Gyula úgy véli,

ha hagyományos fegyverekkel fogják vívni a harcot, akkor szerinte meg tudják védeni a fővárost.

A hírek szerint humanitárius folyosókat nyitnak Ukrajna-szerte, de a Magyarok Kijevi Egyesületének elnöke szerint Kijevből most is folyamatosan menekülnek az emberek, megállás nélkül indulnak a teli vonatok, sokan vágnak neki autókkal is. Harkivból is, pedig már nagyon szét van rombolva a város, az emberek tízezrei, százezrei mennének el – tette hozzá.

Nyitókép: MTI/EPA/Roman Pilipej