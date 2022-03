Ukrán védelmi miniszter: Mától az ukrán égbolt a legsebezhetőbb

Olekszij Reznyikov ukrán védelmi miniszter szombaton arról beszélt a CNN tudósítása szerint, hogy bár az orosz erők "bizonyos irányban előrenyomultak", az ukrán védők "ellensúlyozzák és kiszorítják a megszállókat". Az oroszok az előrenyomulás ellenére csak kis területeket irányítanak, értékelt, hozzátéve, hogy a támadástempó lelassulása, illetve az ukránok ellenállása miatt Oroszország taktikát változtat.

"Mától az ukrán égbolt a legsebezhetőbb" - mondta. "Az agresszor átfogóan és aktívan használja ki légi és rakétapotenciálját. Mindenféle légi járműről bombázza városainkat és polgári infrastruktúránkat, beleértve a kritikus infrastruktúrát, köztük az atom- és vízerőműveket."

Ellenséges gépek lelövéséről a védelmi minisztérium videókat is közzétett.

Reznikov arról beszélt, hogy az orosz erők lakóházakat, iskolákat, óvodákat és kórházakat vettek már célba, de pályaudvart is ért támadás.

Mariupol, Volnovaha, Harkiv, Csernyihiv, Mikolajiv és Herszon - ezek azok a városok, amelyeket a védelmi miniszter a "legösszetettebb" helyzetűek közé sorolt. Reményét fejezte ki, hogy lesznek humanitárius folyosók, és sikerül evakuálni a civileket.

Reznikov elmondása szerint az orosz erők fő erőfeszítései továbbra is Kijev bekerítésére és a városokban az ellenállás elnyomására összpontosulnak.

A CNN megjegyzi, Oroszország következetesen tagadja, hogy polgári áldozatokkal járnának a katonai műveletei Ukrajnában. A nemzetközi média és megfigyelők ugyanakkor széles körben dokumentálták a polgári áldozatok létét és a polgári infrastruktúrában okozott károkat.

Időközben az orosz védelmi minisztérium egy videót közölt, amely állítása szerint hamis: nem orosz rakéta találta el a kijevi épületet.

#DebunkingFakes



Every piece of information spoon-fed to mass audiences by the Western mainstream media in a biased one-side manner requires thorough verification. They have done it time and time again throughout the years. It is happening now.#Think4Yourself ? pic.twitter.com/vwpUG6mBdb — MFA Russia ?? (@mfa_russia) March 5, 2022