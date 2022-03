Hatvan kilométer hosszú járműoszlop tart az éjjel is ostromott Kijev felé - műholdképek

Az orosz hadsereg Ukrajna elleni háborújában hétfőn éjjel is folytatta a főváros, Kijev és a keleti Harkiv ostromát, még ha kisebb intenzitással is, mint napközben, valamint műholdképek tanúsága szerint egy több mint 60 kilométer hosszú orosz katonai járműoszlop tart Kijev felé - jelentették hírügynökségek.

Harkivban az orosz katonák felrobbantottak több transzformátort, emiatt áramkimaradás és vízhiány keletkezett sok lakásban - közölte Ihor Terehov polgármester. Napközben az orosz erők Grad típusú rakéta-sorozatvetőkkel lőtték a várost, már akkor többtucatnyi civil meghalt és többszáz megsebesült.

Az ukrán állami média jelentette, hogy a déli Herszon város ostroma is elkezdődött, és az oroszbarát szakadárok elfoglalták Nyikolajevka várost a donyecki régióban.

A műholdképeket készítő Maxar Technologies amerikai cég közölte, hogy egy 64 kilométer hosszú, meglehetősen elnyújtott orosz katonai konvoj halad Kijevhez észak felől. A Maxarnál ukrajnai támadásra készülő szárazföldi erőket és támadó helikoptereket is láttak műholdképeken Fehéroroszország déli részén.

One of the new satellite images from Maxar showing the Russian military convoy that’s reached the outskirts of Kyiv, longer than previously measured & now believed to be 40+ miles long. Maxar says it’s made up of armored vehicles, tanks, towed artillery and other vehicles. pic.twitter.com/0iOg3IqPWA Élő adás March 1, 2022

69/ New satellite imagery shows that the Russian convoy heading toward Kyiv (ref. tweets 60, 62 and 64) is actually 40 miles long, stretching from Prybirsk to Antonov Airport.



Some homes near Ivankiv along the convoy route are shown burning.



?: @Maxar pic.twitter.com/3tpZlgHsr7 — Evan Hill (@evanhill) March 1, 2022

Satellite images of the private #American company Maxar show many kilometers long columns of #Russian military equipment approaching #Kyiv from the northwest. It is located a few dozen kilometers from the city pic.twitter.com/4lL6mqDiYz — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022

Russian military convoy north of Kyiv stretches for 40 miles -Maxar https://t.co/oJrnTFBiTK pic.twitter.com/R8X1tPcQ8W — Reuters (@Reuters) March 1, 2022

Nyitókép: Twittr/OSINT Updates/Maxar