Dmitrij Peszkov: Moszkvát nem tudják elszigetelni

Oroszországot nem tudják elszigetelni az Ukrajna elleni hadműveletének kezdete óta bejelentett nemzetközi szankciókkal - jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnöki hivatal szóvivője szombaton Moszkvában újságíróknak nyilatkozva.

A világ túlságosan nagy ahhoz, hogy Európa és az Egyesült Államok bármelyik országot is elszigetelje - fogalmazott Peszkov, akinek hazája ellen a nemzetközi közösség súlyos korlátozó és büntetőintézkedéseket hozott azt követően, hogy Vlagyimir Putyin elnök utasítására február 24-én háborút indított Ukrajnában.

Peszkov egyúttal a szankciók kivetése miatt "gazdasági banditizmussal" vádolta meg a nyugatot, és azt is kijelentette, hogy Moszkva minderre válaszolni fog, kizárólag saját érdekeit szem előtt tartva. A válaszintézkedésekről további konkrétumokat nem közölt.

Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter viszont szombaton azt vetette a NATO-tagországok szemére, hogy meghajoltak az orosz nyomás előtt azzal, hogy nem döntöttek repüléstilalmi övezet kialakításáról. Ukrajna eddig "nem ilyen erőként képzelte el a NATO-t" - mondta Kuleba televíziós nyilatkozatában.

Az orosz állami légügyi hatóság szombaton közölte: azt ajánlja azoknak az orosz légitársaságoknak, amelyek külföldi cégektől is bérelnek gépeket, hogy függesszék fel külföldi járataikat. A fő állami légitársaság, az Aeroflot be is jelentette, hogy keddtől nem repül külföldre, az egyetlen kivétel Fehéroroszország.

Dmitrij Peszkov a szombati nyilatkozatban kiállt az orosz parlamentben előző nap elfogadott törvény mellett, amely büntetőjogi felelősségre vonást ír elő az orosz hadsereg műveleteire vonatkozó rémhírek terjesztése és Oroszország elleni szankciók sürgetése esetén.

Peszkov úgy fogalmazott, hogy információs háború folyik, és sürgősen szükség volt olyan jogszabályra, amely határozottan fellép a félreinformálás ellen.

Németország két legnagyobb állami televízióstársasága, az ARD és a ZDF szombaton azt jelentette be, hogy a szóban forgó törvény miatt felfüggeszti moszkvai tudósításait.

Nyitókép: MTI/EPA/Jurij Kocsetkov