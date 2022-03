Még nem biztos, hogy megsemmisült a világ legnagyobb repülőgépe – képek

Samu Ádám tájékoztatása szerint az illetékes szakemberek egyelőre nem tudták felmérni a gép állapotát, miután jelenleg az orosz erők ellenőrzik a Kijev közelében lévő található Hosztomel (Gostomel) légi bázist, ahol az Antonov telephelye és karbantartóbázisa is működik.

Mint mondta, napvilágot láttak olyan műholdképek, illetve drónfelvételek, amelyeken az a részben nyitott csarnok, ahol tárolni szokták az Antonov An-225 Mriját (magyarul: álom), lángokban állt, ennek ellenére még korai lehet tényként állítani, hogy a repülőgép megsemmisült. Az AIRportal főszerkesztője kiemelte, bíznak abban, ha meg is sérült, javítható lesz, hiszen valóban egy egyedi légi járműről van szó, és csekély esély van arra, hogy egy új épüljön belőle. Megjegyezte, bár van egy félkész Antonov An-225-törzs szintén Ukrajnában, de gazdaságilag szinte a lehetetlen kategória ennek a befejezése, vagy újraépítése.

„Ha ez tényleg áldozata lett a háborúnak, akkor ettől a repülőgéptől és szolgáltatásaitól sajnos el kell búcsúzzon az emberiség” – fogalmazott.

Az alábbi fotón látszik, más gépekhez képest milyen hatalmas a Mrija, illetve lapozva megnézhető a műholdkép, amely állítólag a megsérült vagy megsemmisült járművet ábrázolja.

A gép méreteit érzékeltetve Samu Ádám kifejtette: egy Boeing 737-es, vagy egy Airbus A320-as utasszállító, amivel nap mint nap találkozhatunk Ferihegyen is, akár több is elfér az Antonov szárnya alatt. A Mrija hossza 84 méter, a szárnyfesztávja pedig „elképesztő”, 88,5 méter. A repülőgép üres tömege 285 tonna, míg a maximális felszállótömege – üzemanyaggal, a bepakolt áruval és a legénységgel – 640 tonna, tehát több mint 250 tonna terhet képes szállítani. Összehasonlításképpen egy Boeing 747-es Jumbo újabb és nagyobb, áruszállító változata, a Boeing 747–8F 448 tonnával tud fölszállni – jegyezte meg. Az Antonov AN-225 Mriya repülő a kanadai Torontóban, a Pearson Nemzetközi Repülőtéren. (Cole Burston/Bloomberg via Getty Images) Az Antonov AN-225 Mriya bal szárnyának három hajtóműve a torontói repülőtéren. (Cole Burston/Bloomberg via Getty Images)

A szakértő arra is kitér, hogy a Mrija cargotere több mint 43 méter hosszú, így akár egy vasúti szerelvényt, de akár műholdakat is bele lehet pakolni, az utóbbi két évben viszont főként a járvánnyal kapcsolatos egészségügyi felszerelések szállításában kapott főszerepet, például az ausztriai Linzbe is szállított több alkalommal az utóbbi hónapokban. Az Antonov An-225 Mriya a hátán a szovjet Buran űrsiklóval 1989-ben a párizsi légishow-n. (aviation-images.com/Universal Images Group via Getty Images)

Az Antonov An-225 Mriját eredetileg a szovjet Buran űrsikló szállítására dolgozták ki még a 80-as években. A gép a szovjet űrprogramban végül érdemi feladatott nem kapott, miután 1988. december 21-én teljesítette első felszállását, hatalmas méretének és megerősített padlólemezeinek köszönhetően így végül áruszállító feladatokat tudott ellátni, már ukrán színekben – fogalmazott Samu Ádám.

