Kárpátalján már több mint ötvenezer menekült vár a sorsára

A lakosságnak a jelentős része még mindig helyben van, és igyekszik segíteni az ország belső részeiből ide érkező menekültek elszállásolásában, ellátásában, illetve az emberek közreműködnek a határon való átkelésükben – számolt be a helyszíni tapasztalatairól Zubánics László, az Ukrajnai Magyar Demokratikus Szövetség elnöke. Hozzátette, az önkormányzatok vezetői, a különböző intézmények, karitatív szervezetek aktivistái mind a helyükön vannak, még azokkal is tartják a kapcsolatot, akik családjuk féltése miatt átkeltek a határon.

Zubanics László elmondta azt is, hogy az élelmiszer-ellátás egyelőre biztosított, akadozás csak a szállítmányozásban van, hiszen sokan azon férfiak közül, aki korábban ebben az ágazatban tevékenykedtek, vagy átmentek a határon, vagy pedig már egyéb feladatokat látnak el.

"Áruból elegendő van, természetesen

az árak jelentősen emelkedtek, de ellátási problémák nincsenek.

Ott vannak jelentősebb gondok, ahol nagyobb emberlétszámnak az ellátására kell berendezkedni, ezek főleg a határátkelők mellett lévő települések, ahol a menekültek mellett azokat is próbálják valami módon segíteni, akik várnak az átkelésre" – mondta az Ukrajnai Magyar Demokratikus Szövetség elnöke.

Rengeteg egyházi és civil adományt kapnak, a legnagyobb probléma jelenleg az elnök szerint, hogy nem teljes egészében működik még a külföldről érkező humanitárius segélyek befogadása, ennek a rendszerét még most dolgozzák ki.

Azt is szeretnék elérni, hogy a határ magyar oldalán is kidolgozott mechanizmus működjön, jelenleg a főútvonalaktól messze lévő határátkelők megközelítése is nehézséget jelent. "Kárpátalja jelenleg a belső-Ukrajnából érkező, nagyszámú diáknak a Magyarországra jutásában is közreműködik, a legnagyobb segítség az lenne, hogy ezeket az embereket időben olyan pontokra lehetne eljuttatni, ahonnan már a magyar vasúti vagy közúti közlekedés révén el tudnak érni Budapestre, ahonnan a anyaországaik őket ki tudják menekíteni" – mondta Zubánics László.

A tiltás ellenére a határátkelőkön sok katonaköteles férfi várakozik és próbál átjutni, de az elnök tudomása szerint

azokat az embereket visszairányítják, akik 18 és 60 év közöttiek.

"Azt javasolják, hogy maradjanak a településeiken, illetve jelentkezzenek a védelmi egységekbe, amelyek helyben fognak a jövőben bármiféle védelmi feladatokat ellátni. Nem küldenek senkit a keleti hadszíntérre, hanem itt helyben próbálják megszervezni a mindennapi élet biztosítását, hiszen Kárpátalján jelenleg több mint ötvenezer menekült tartózkodik, az ő koordinálásukba is bevonják ezeket az embereket" – mondta az elnök.

Nyitókép: Tabajdi Bence