Videón az északkelet-ukrajnai Szuminál zajló heves harcok

Az ukrán hadsereg olyan felvételeket tett közzé, amely állításuk szerint az Ukrajna északkeleti részén fekvő Szumi városában készültek az ukrán védők és orosz támadók közötti utcai lövöldözésről – írja az rtl.hu.

Szumi – a több mint 260 000 lakosával – regionális központ, mely kevesebb mint 30 kilométerre van az orosz határtól. A BBC szerint a helyi adminisztráció vezetője, Dmitro Zsivickij elmondta: egy nagy, orosz katonai konvoj nyugat felé tartott a város mellett a főváros, Kijev felé. A közeli Konotop városát már bekerítették az oroszok.

❗️Fierce battles are taking place on the streets of Sumy pic.twitter.com/YaRabtbFsd — NEXTA (@nexta_tv) February 25, 2022