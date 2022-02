Donyecki vezető: napok kérdése és a kezünkben lesz a teljes terület

A veszteségről pontos adatokat nem közölt. Megjegyezte ugyanakkor, hogy az ukrán fegyveres erőket és a szakadárokat elválasztó vonalnál február 17-tól vált súlyosabbá a helyzet. A donyecki és a luhanszki "népköztársaságok" az utóbbi hónapok legintenzívebb ukrán ágyúzásáról számoltak be ezen az éjszakán. Pusilin hozzátette: a támadásban számos polgári infrastrukturális létesítmény megrongálódott, de voltak polgári áldozatok is.

Kifejtette: a helyzet továbbra is feszült, ennek ellenére az ellentámadás folytatódik, egységeik haladnak előre, bár több helyütt nagyon nehéz körülmények között, számos elaknásított terület van. Egyes helyeken azok az ukrán egységek, amelyeket a nacionalista erőkkel töltöttek fel, hevesen ellenállnak. A legijesztőbb ebben a pillanatban az, hogy az őket ért támadást azzal torolják meg, hogy a civil negyedeket, a polgári lakosságot lövik - mondta.

Hozzátette: anélkül, hogy konkrét dátumokat említene, napok kérdése, hogy erőik elérjék a donyecki és a luhanszki régió egykori közigazgatási határait, és átvegyék az ellenőrzést a teljes területük felett.

A donyecki hírügynökség pénteken Valentin Levcsenkót, a kijevi kerületi közigazgatási vezetőt idézve arról számolt be, hogy a "donyecki népköztársaság" déli területeit érintő éjszakai heves harcokat követően a területen most viszonylagos nyugalom van.

Mint mondta: "A tegnapi ágyúzás után csend lett, legalább hat helyen keletkeztek károk. Szerencsére

nem keletkezett tűz amiatt, hogy eltörött egy gázvezeték, a keletkezett kárt sikerült még időben felszámolni."

Oleg Morgun, az Ukrajna délkeleti részén, Mariupoltól keletre, az orosz határon fekvő Novoazovszk kerületi önkormányzatának vezetője kijelentette, hogy az éjszaka folyamán az egész elválasztó vonal mentén heves lövöldözés folyt különböző kaliberű fegyverekből. Kiemelte, hogy Szahanivka és Kominternovo voltak a legnagyobb mértében támadott települések.

Értesülése szerint Szahanivka faluban nincs áram, több lakóépület megrongálódott, áldozatokról nem érkezett információ.

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtök hajnalban rendelte el katonai művelet végrehajtását a Donyec-medencében, leszögezve, hogy Oroszország tervei között nem szerepel Ukrajna megszállása, ugyanakkor törekedni fog az ország demilitarizálására. Az orosz erők mindazonáltal Ukrajna más térségei, így a főváros ellen is hadműveletet folytatnak, és támadást indítottak a Moszkva-barát szakadárok is az általuk ellenőrzött kelet-ukrajnai területeken. Az ukrán vezetés hadiállapotot vezetett be. A felek halálos áldozatokról és sebesültekről is beszámoltak. A nemzetközi közösség sorra jelent be büntetőintézkedéseket Moszkva ellen.

Nyitókép: YouTube/Россия 24