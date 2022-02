A francia elnök vagy a német kancellár moszkvai útja új fénybe helyezi Orbán Viktor látogatását is

Hétfőn Emmanuel Macron francia elnök találkozott az orosz fővárosban Vlagyimir Putyinnal, és Olaf Scholz német kancellár is bejelentette, hogy hamarosan találkozni készül az orosz elnökkel Moszkvában. A két látogatást előzte meg február 1-jén Orbán Viktor moszkvai találkozója Vlagyimir Putyinnal, és Macron és Scholz vizitje új fénybe helyezi a magyar miniszterelnök itthon az ellenzék oldaláról többször kritiizált moszkai útját.

A látogatás jelentőségéről Krausz Tamás történész, Oroszország-szakértő is beszélt az ATV műsorában, és alaposan megtervezettnek minősítette a Putyin–Orbán-találkozót. „Sajnos a magyar ellenzék bizonyos tagjai is felültek a ruszofóbia sánta lovára” – állapította meg a professzor, aki szerint Orbán Viktornak is van egy ruszofób emlékezetpolitikája, de a gazdaságpolitikája Oroszországgal teljesen normális mederben zajlik.

"Ha Magyarország nem rendezné az energiapolitikai kapcsolatait az orosz féllel, az kóklerség és kalandorság volna. Ez a találkozó a létező szerződések megerősítése mellett Paksról és egymás politikai támogatásáról is szólt a kampány időszakában. Orbán ezzel tudja demonstrálni, hogy ő egy autonóm politikus, akivel a világ nagyhatalmainak vezetői is szóba állnak" – mondta Krausz Tamás.

A békemisszió kifejezést túl nagy szónak tartotta, ebből a szempontból a találkozónak megítélése szerint nem volt akkora jelentősége, de hozzátette: "A miniszterelnök tudja, hogy a '90-es évek elejéhez képest a térképen azt látni, hogy nem Oroszország megy nyugatra, hanem a NATO megy keletre, és hogy előbb-utóbb Oroszországnak kellenek biztonsági garanciák."

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher