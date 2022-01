Tombol a tél a Balkánon, elesett Athén és Isztambul is – videók, fotók

Hóvihar söpört végig Görögországon, Athén környékén súlyos fennakadásokat okozott a közlekedésben. Kedd hajnalra 3500 embert sikerült kimenteni a hó fogságából, pontosabban volt, aki autóját otthagyva gyalog indult haza. A főváros körüli gyűrűn mintegy 1200 autó vesztegelt még kedden délelőtt is – mondta egy kormányszóvivő. Azoknak, akik autójukban maradtak az autópályán, a hadsereg élelmet, vizet és takarókat osztott ki.

"Nagyon nehéz éjszakánk volt, és emberfeletti erővel még mindig tart a mentés, ráadásul további havazásra lehet számítani" – jelentette ki, utalva arra, hogy az Elpidának elnevezett hóvihar szerdáig tart az előrejelzés szerint. Fotó: Milos Bicanski/Getty Images

A rendkívüli időjárás miatt a kormány keddre Athén környékére és egyes szigetekre vonatkozóan munkaszüneti napot rendelt el, a közintézmények és a magánvállalkozások is zárva maradtak, kivéve az élelmiszerboltokat, a gyógyszertárakat és a benzinkutakat. Athén egy részén megszakadt az áramszolgáltatás, amelynek a helyreállításán folyamatosan dolgoznak.

Athens and a number of other regions were covered with snow, and after a few hours, traffic along the streets was paralyzed. Several dozen houses were left without electricity. Air traffic has been suspended. #Greece #snow #snowfall #snowstorm #winter #blizzard pic.twitter.com/QRndtzkLLk — Aleksander Onishchuk (@Brave_spirit81) January 25, 2022