Letartóztattak egy olasz ápolót oltás beadásának tettetéséért

Legalább ötven ember oltását színlelte az olasz férfi: kenőpénzért cserébe nem adta be nekik a vakcinát az olasz rendőrség szerint.

Az anconai férfit videóbizonyíték buktatta le - az oltóanyagot nem az emberek vállába fecskendezte, hanem egy használt tűk tárolására kihelyezett tartályba ürítette. Megvesztegetői így anélkül juthattak oltási igazolványhoz, hogy valóban beoltatták volna magukat, ennek pedig nagy jelentősége van most Olaszországban, ahol az oltatlanok nem tömegközlekedhetnek, nem szállhatnak meg hotelekben és edzőtermekbe sem járhatnak.

A Sky News cikke szerint a férfinak most közjavak elpazarlása, megvesztegetés és hamis igazolványok kiadásának vádjával kell szembenéznie. Négy további embert is letartóztattak, akik a vád szerint közvetítőként játszottak szerepet az ügyletekben, ők házi őrizetben vannak, 45 be nem oltott személy pedig nem hagyhatja le a várost, ahol él.

A visszaélés a Marche régió legnagyobb oltási központjában, a Paolinelli stadionban történt.

A csalók összesen 15 ezer euróra tehettek szert.

Az oltási igazolványért fizetni kész emberek távoli városokból is elutaztak Anconába, ahol hozzávetőlegesen 400 eurót fizettek fejenként a papírokért.

Az Olaszországában frissen bevezetett intézkedések értelmében negatív teszttel már nem juthatnak be az oltatlanok bizonyos helyszínekre. Az országba napi 100 ezres fertőzési adatok mellett hozták a döntést.

Nyitókép: Grafissimo/Getty Images