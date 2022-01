Csodával határos módon megúszták a helikopter-balesetet – képek, videó

Négyen voltak egy mentőhelikopteren, amikor meghibásodott, és lakott területre zuhant Philadelphiában. A Rendőrség szerint kész csoda, hogy mindenki túlélte a balesetet – idézi az Origo a Sky News-t.

A mentőalakulatokhoz helyi idő szerint délután 1 órakor érkezett riasztás, hogy egy helikopter lakott területre zuhant. A roncsból végül sikerült kiszabadítani a pilótát, a személyzet két tagját és egy csecsemőt is, akit azonnal kórházba szállítottak. PHILADELPHIA, USA - JANUARY 11: A medical helicopter crash landed on the lawn of the Drexel Hill United Methodist Church in Drexel Hill, PA on January 11th, 2022. Three crew members and a patient were able to escape from this medical helicopter which crashed in front of Drexel Hill United Methodist church Burmont road and Bloomfield Ave. in Upper Darby. Upper Darby police Superintendent Timothy Bernhardt called it a miracle everyone was able to get out. (Photo by Wolfgang Schwan/Anadolu Agency via Getty Images)

Mint kiderült, a helikopter Philadelphia külterületén szállt fel, és mechanikai problémák adódhattak, ezért a pilóta a kényszerleszállás mellett döntött, ekkor azonban már lakott terület fölött repültek. A pilótának viszont sikerült elkerülnie a villanyvezetékeket és az épületeket is, miközben egy metodista templom előtti bokros részre zuhant volna. PHILADELPHIA, USA - JANUARY 11: A medical helicopter crash landed on the lawn of the Drexel Hill United Methodist Church in Drexel Hill, PA on January 11th, 2022. Three crew members and a patient were able to escape from this medical helicopter which crashed in front of Drexel Hill United Methodist church Burmont road and Bloomfield Ave. in Upper Darby. Upper Darby police Superintendent Timothy Bernhardt called it a miracle everyone was able to get out. (Photo by Wolfgang Schwan/Anadolu Agency via Getty Images)

„Csoda, ez valóban csoda, ami itt a hátam mögött történt” – mondta a helyszínen Timothy Bernhardt felügyelő.

A medical helicopter carrying an infant patient crashed outside a church in Drexel Hill, Pennsylvania, on Tuesday. The aircraft was en route to Children’s Hospital of Philadelphia when it crashed. All four people, including the infant, survived the crash. pic.twitter.com/1XsVlB3Lpv Élő adás January 11, 2022

