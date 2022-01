Covid: rájár a rúd Mexikó elnökére

A 68 éves mexikói elnök – aki tavaly januárban is megfertőződött – Twitteren azt közölte, hogy enyhe tünetei vannak, és karanténból folytatja munkáját.

Az elnök más feladatait, beleértve a reggeli sajtótájékoztatókat ez idő alatt Adán Augusto López belügyminiszter látja majd el.

López Obrador december 7-én kapta meg az AstraZeneca emlékeztető oltását.

Az elnök többször hangsúlyozta az oltás fontosságát, Mexikóvárosban pedig szinte a teljes felnőtt lakosság felvette a vakcina legalább két adagját.

Mexikóban viszonylag kevés járványügyi korlátozást vezettek be, jóllehet az omikron variáns terjedésével ott is nőtt a regisztrált fertőzöttek száma, szombaton 30 671 regisztrált fertőzöttet jelentettek.

Az erősen fertőzött régiók között turisták által kedvelt helyek is vannak. Önkéntes karanténban Önkéntes karanténba vonul Kiril Petkov bolgár miniszterelnök miután kapcsolatba került a parlament elnökével, akinek pozitív lett a koronavírus-tesztje – jelentette be kedd reggel a szófiai kormány. Arról egyelőre nincs döntés, hogy Petkov távollétében a kormány melyik tagja látja el feladatait. Hétfőn a miniszterelnök mellett több kormánytag, vezető politikus és Rumen Radev államfő is részt vett a bolgár nemzetbiztonsági tanács több órás ülésén, amelyen a parlament elnöke is jelen volt.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Leonardo Montecillo/Agencia Press South/Getty Images