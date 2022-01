Egy éve volt a Capitolium ostroma – Ez történt a sámánnal, az ősemberrel és a többiekkel

725 tüntetőt tartóztattak le a 2021 január hatodika óta eltelt egy évben, közülük harmincan börtönbüntetésüket töltik. Még további 350 embert keres a rendőrség, akik túlnyomó többségét, 250 tüntetőt azzal gyanúsítanak, hogy megtámadták a rendőröket.

A hírhedtté vált fotókon szereplő arcok történeteit gyűjtötte össze a BBC: ők már biztosan megbánták, hogy pózoltak.

QAnon sámán

A legtöbbször megosztott fotók között volt a 34 éves Jacob Anthony Chansley képe, aki QAnon sámánként emlegette magát. A lelkes Trump-támogató Chansley-t szarvakat és medvebőr fejdíszt viselve fényképezték le,

gyorsan az ostrom egyik legfelismerhetőbb alakjává vált.

A férfit néhány nappal a zavargások után letartóztatták, majd novemberben 41 hónap börtönbüntetésre ítélték, amihez 36 hónapos feltételes szabadlábra helyezés társul. A bíróságon Chansley azt mondta, hogy

most már úgy véli, "helytelen volt belépni a Capitoliumba", és reméli, hogy "fejlődni fog".

A rá szabott büntetés az egyik legkomolyabb azoké közül, akik részt vettek a zavargásokban.

Adam Johnson

A 36 éves floridai randalírozó Trump-sapkát viselve sétált a Capitoliumba egy, a házelnök pecsétjével ellátott pódiumot cipelve, egy olyan festmény előtt pózolva, amely John Burgoyne brit tábornok megadását ábrázolja az amerikai függetlenségi háborúban. Birtokháborítással, rendbontással és kormányzati tulajdon ellopásával vádolták meg: bűnösnek vallotta magát, hat hónap börtön és akár 9500 dollár büntetés is várhat rá. Tervei szerint könyvet ír a történtekről, melynek hasznát öt éven át átadja a kormánynak.

Richard Barnett

A 61 éves Richard Barnettet Nancy Pelosi képviselőházi elnök irodájában fotózták le, az egyik csizmájával az íróasztalon. A férfi üzeneteket is hagyott Pelosi asztalán. Jelenleg is tárgyalására vár, február elsejéln jelenik meg a bíró előtt, de teljesen ártatlannak vallja magát.

Kevin Seefried

A férfi egy konföderációs zászlóval a kezében sétált a folyosókon a szenátus bejáratának közelében: őt és fiát, Huntert egy héttel a zavargások után tartóztatták le, több cselekménnyel is vádolták őket, többek között erőszakos behatolással és rendzavarással a Capitolium területén.

A január 6-i letartóztatott résztvevők szövetségi adatbázisa szerint minden vádpontban ártatlannak vallotta magát, és továbbra is szabadlábon van, miközben esküdtszéki tárgyalásra vár.

Aaron Mostofsky

A prominens, politikai kapcsolatokkal rendelkező New York-i bíró fia, Aaron Mostofsky

szőrmebundát viselve, ősemberként, rendőrségi rohampajzsot és fabotot tartva a kezében pózolt egy fotón.

Arról nyilatkozott, a Donald Trumpra szavazókat becsapták. Hat nappal a történtek után letartóztatták, és több bűncselekménnyel vádolták meg, többek között kormányzati tulajdon ellopásával, rendőrök megtámadásával vagy akadályozásával és rendbontással.

Az összes vádpontban ártatlannak vallotta magát, és a tervek szerint január 24-én jelenik meg a bíróság előtt esküdtszéki tárgyaláson. Biden Trumpot vádolja

Szóvivője, Jen Psaki szerint Donald Trump korábbi amerikai elnököt teszi felelőssé az eseménysorozatért.

Szóvivője, Jen Psaki szerint Donald Trump korábbi amerikai elnököt teszi felelőssé az eseménysorozatért.

Trump biztatta támogatóit, hogy a Fehér Háztól „békében" meneteljenek a Capitoliumhoz, de korábban arról is beszélt, hogy harcolniuk kell. Psaki szerint Biden a beszédben Trump „hazugságait" is cáfolni fogja. Az események első évfordulóján Joe Biden elnök a Kongresszus előtt szólal meg

