Őrületes ugrás egy ország járványadataiban

Puero Rico két hete még nyugodtan élhette mindennapjait: mindössze kétszázalékos volt koronavírus-tesztjeik pozitivitási aránya, mostanra azonban minden megváltozott. A közösségi terjedésre utaló magasságba lőtt ki a pozitív teszteredmények részesedése, egészen pontosan 33 százalékra, ami az ország tudományos közösségét és egészségügyi ellátórendszerét is aggasztja. A kiugró értékért részben az omikron változat terjedése lehet a felelős az ABC News cikke szerint.

Carlos Mellado, a sziget egészségügyi minisztere már szilveszter előtt arról beszélt, hogy nem most van itt az összejövetelek ideje: ennek ellenére számos összejövetelt, koncertet és egyéb eseményt tartottak az országban, igaz, nagyon sok eseményen oltási igazolást kértek a belépéshez.

Erre számítottak, de nem ilyen hamar

Daniel Colón-Ramos, a Puerto Ricó-i Tudományos Koalíció elnöke szerint a találkozások és az omikron eredményére lehetett számítani, de nem ilyen gyorsan. Mellado azt is elmondta, hogy az elmúlt két napban már a

kórházban kezeltek száma is emelkedést mutatott.

Puerto Rico átoltottsága 80 százalékos, ami kimagaslóan jónak számít, de emlékeztető oltást csak 26,8 százalék kapott eddig az országban. A helyi esetek mintegy 92 százalékáért az omikron a felelős.

Korlátozó intézkedéseket vetnek be

Az esetszámok megugrására reagálva Puerto Rico kormányzója új korlátozásokat vezetett be, többek között korlátozta az éttermek, bárok és színházak kapacitását, a belföldi utazóktól 48 órán belül negatív tesztet követelt meg, a nemzetközi utazóktól pedig 24 órával az érkezés előtt negatív tesztet kért, még akkor is, ha az illető már be van oltva. A szigeten a világjárvány kezdete óta kötelező a maszkviselés, és ez sem változott.

A kormány nemrégiben bejelentette, hogy az egészségügyi dolgozók, az éttermi alkalmazottak és az oktatási rendszerben dolgozó közalkalmazottak számára is kötelező lesz az emlékeztető oltás.

Azt hitték, más lesz ez az ünnep

Mónica Feliú-Mójer, a sziget tudományos oktatására összpontosító Ciencia PR nevű szervezet munkatársa szerint a járványkitörésért több tényező a felelős, közte az emberek viselkedése is.

A tömegrendezvények, az ünnepi időszak és a nagyon fertőző variáns együtt váltotta ki a megugró pozitivitási rátát.

"Az ünnepek kulturálisan nagyon fontosak, mindenki azt gondolta, hogy ez a karácsony más lesz. Az emberek alig várták, hogy összejöjjenek" – mondta Feliú-Mójer az ABC Newsnak.

A megugró esetek közepette az Egyesült Államok társult államának egészségügyi minisztériuma bejelentette, hogy nem követik a CDC új irányelveit, amelyek lerövidítik a tünetmentes betegek elkülönítési idejét, a döntést a tudományos közösség üdvözölte.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Drazen Zigic/Getty Images