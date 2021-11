Terepjáró rohant karácsonyi felvonulásba Wisconsinban – videók

Személyautó hajtott egy karácsonyi felvonulás résztvevői közé az Egyesült Államokban, a Wisconsin állambeli Waukesha városában, több mint húszan megsérültek, a gyanúsítottat elfogták – közölte a helyi polgármester és a rendőrség.

Dan Thompson helyi rendőrfőnök legfrissebb tájékoztatása szerint voltak halálos áldozatok is, bár azt nem pontosította, hányan haltak meg. Ugyanakkor közölte, hogy egy gyanúsítottat őrizetbe vettek.

A súlyos incidens helyi idő szerint nem sokkal délután öt óra előtt történt a Milwaukee-tól 32 kilométerre nyugatra található Waukeshában.

A rendőrfőnök hangsúlyozta, hogy

egyelőre nem lehet tudni, hogy az incidens terrorcselekménynek minősül-e.

A történtek hátterét egyelőre homály fedi, így az a kérdés sem tisztázott, hogy az autót szándékosan vezették-e a tömegbe.

Graphic video shows a speeding vehicle ram through participants of the Christmas parade in #Waukesha, Wisc. Few details confirmed at this point though the police said they have a person of interest they’re looking into. pic.twitter.com/zKEX1VoC2T — Andy Ngô ?️‍? (@MrAndyNgo) November 22, 2021

A tűzoltóság arról számolt be, hogy

11 felnőttet és 12 gyereket kellett kórházba szállítani.

Shawn Reilly polgármester a WITI hírtelevíziónak nyilatkozva elmondta, hogy tudomása szerint már elhárult a veszély.

A helyi rendőrség megerősítette, hogy rendőrségi művelet van folyamatban, s felszólította a lakosokat, hogy kerüljék el a belvárost.

Pray for the people that got hurt at Waukesha Christmas parade pic.twitter.com/75yuSwlhUG — charlie1999 (@charlie66422513) November 22, 2021

A CBS amerikai hírtelevízió regionális adója, a Channel 58 szemtanúkra hivatkozva közölte, hogy lövések is eldördültek.

BREAKING: First video of a red Ford Escape breaking through barriers after mowing down parade goers and firing rifle into crowd in Waukesha, WI pic.twitter.com/QHDi2fsKDz — David Kimball (@wxandnews) November 21, 2021

A közösségi médiában megjelent felvételek szerint egy piros színű utcai terepjáró hajtott hátulról a felvonulóknak. Egy másik videón az látható, hogy a rendőrök tüzet nyitottak az útakadályon áttörő járműre.

"Ahogy az épületek között sétáltunk, (...) láttuk az utcai terepjárót áthajtani padlógázzal a felvonulás útvonalán. Aztán hangos csattanást hallottunk és az elütött emberek fülsiketítő sírását és sikolyát" – mondta Angelito Tenorio, a közeli West Allis egyik városi tanácstagja. Megerősítette, hogy az elgázoltak között gyermekek is voltak.

