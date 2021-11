Nem csitulnak a járványintézkedések elleni tüntetések Hollandiában – videók

A város egyik népszerű negyedében, ahol a holland kormány székhelye van, több százan kövekkel és más tárgyakkal dobálták meg a rendőröket, és kerékpárokat gyújtottak fel. Legalább egy embert őrizetbe vettek.

Hollandia a múlt héten ismét részleges zárlatot vezetett be a járvány miatt, és egy sor egészségügyi korlátozással sújtotta különösen az éttermi ágazatot, amelynek este 8 órakor be kell zárnia.

The Hague demands their freedom back.



From today?? pic.twitter.com/I2KsjjTQ87 — Aaron Ginn (@aginnt) November 7, 2021