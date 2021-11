Egy medve rontott be az élelmiszerboltba

Az élelmiszerboltba betérő állat kíváncsiskodva fürkészte a közértet, megvizsgálta a fagyasztókat is. Végül kisétált a boltból, majd az üzlet szemeteseit kutatta át. A felvétel a Tahoe-tótól nem messze, a Squaw Valley síközpont közelében történt, Kalifornia államban. Az eltévedt medve egy helyi élelmiszerüzletbe, a 7-Elevenbe sétált be, még a kézfertőtlenítő gépet is beindította – írja a hirado.hu.

A Squaw Valley biztonsági ajánlása szerint hangoskodással érdemes zajt kelteni a medvék elijesztésére, vélhetően ezért sikít a videó alatt a felvételt készítő eladónő. De az is elképzelhető, hogy rettenetesen megijedt.

A medve fülében egy sárga címke is látható. Az Independent információi szerint a helyi parkőrök időnként megjelölik azokat az állatokat, akik többször is lakott területeken, kempingekben tartózkodnak, így nyomon követhetik mozgásukat, tehát a 7-Elevenben járt medve már korábban is tévedt lakott területre.

“OH. MY. GOODNESS.” A 7-Eleven employee near Lake Tahoe captured footage of a bear that decided to pay her store a visit.



Authorities eventually arrived and got the bear to exit the store. https://t.co/vCKIprWwPO pic.twitter.com/AwyFuLaUrs — ABC News (@ABC) November 16, 2021

