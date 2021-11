Alexander Schallenber kancellár szerint az oltatlanokra vonatkozó korlátozó intézkedések meghozatala valószínűleg nem lesz elkerülhető: úgy fogalmazott, nem büntetheti az emberek kétharmadát azért, mert a többiek hezitálnak, írja a BBC.

A Németországgal és Csehországgal határos Felső-Ausztria népessége 1,5 millió fő, itt terjed a legnagyobb mértékben jelenleg a koronavírus. Az átoltottsági arány ugyanakkor itt a legalacsonyabb.

Péntek reggeli adatok szerint

a megelőző 24 órában 11 975 új fertőzöttet fedeztek fel az országban, ami olyan fenyegetettséget jelent, melyet nem lehet figyelmen kívül hagyni.

A hétnapos incidenciaarány meghaladja a német számokat, pedig már azok sem alacsonyak.

Ausztria már sem engedte az oltatlanoknak, hogy étterembe, moziba, síelni vagy fodrászhoz menjenek, de Felső-Ausztriában hamarosan még szigorúbbak lesznek: a tartomány zárlatot vezet be a be nem oltottak számára. Ez azt jelenti, hogy

az oltatlanok nem hagyhatják el otthonukat,

kivéve olyan alapvető okokból, mint a munkába járás, az élelmiszervásárlás vagy a testmozgás. Ha a fertőzésszámok tovább nőnek, más területeken is bevezethetik ezeket az erőteljes korlátozásokat, melyet a rendelkezések kritikusai szerint nagyon nehéz lesz majd betartatni.

Nem csak Ausztriában van probléma a kontinensen: a németek napi fertőzési száma az 50 ezret is átlépte csütörtökön. Az országban kétharmados az oltottsági arány, ami az osztrákot nem sokkal haladja meg. Brandenburg tartományban hétfőtől az oltatlanok nem mehetnek étterembe, színházba, moziba és hotelekben sem szállhatnak meg. Hollandiában is 16 ezer fölötti a friss fertőzöttek napi száma, így az ország várhatóan elsőként jelent be téli lezárást az európai államok közül. A háromhetes zárlat ideje alatt a nem létfontosságú boltoknak, valamint kávézóknak, éttermeknek, be kell zárniuk este hétkor. Sporteseményeket csak zárt kapuk mellett tarthatnak.

Nyitókép: MTI/AP/Ronald Zak