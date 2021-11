A cseh választások után a külpolitikai irány egyelőre nem látszik

Mészáros Andor az Arénában - a teljes interjú

Csehországban a jobboldali Spolu koalíció nyerte a választást október elején, kedden az államfő Petr Fialát, a Polgári Demokratikus Párt elnökét bízta meg kormányalakítási tárgyalásokkal.

"Nagyon stabil kormánytöbbség jön létre, ami ritkaság a cseh belpolitikában, a 200 tagú képviselőházban 108 széket foglalnak el a kormánykoalíció politikusai. Régen volt már ilyen. A korábbi, Babis-kormány kisebbségi volt a kommunista párt külső támogatásával" - ismertette az InfoRádió Aréna című műsorában Mészáros Andor, az ELTE Történeti Intézetének docense.

Arra számít,

ez a koalíció kitölti a ciklusát.

A koalíciónak mindazonáltal összesen öt tagja van.

"A Polgári Demokrata Párt és a jobboldali liberális politikai erő tulajdonképpen az első csehszlovákiai szabad választások óta a jobboldal vezető erejének számított, bár a 2010-es krízis után már csökkent a támogatottságuk. Az Együtt koalíció másik tagja a TOP09 jobboldali konzeratív párt 2009-ben egy kormányválság idején (úgy tűnt, 2009 őszén előre hozott választások lesznek), a cseh politikai élet nagy öregje, Karel Schwarzenberg vezetésével. A választási koalíció legkisebb pártja egy történelmi, Kereszténydemokrata Unió Cseh Néppárt nevű, 1990 után morvaországi, illetve prágai újjászületésű formáció, regionális mozgalomnak tekinthető" - sorolta Mészáros Andor.

Rajtuk kívül még a harmadik helyen végzett kétpárti PirSTAN (Kalózok, illetve Polgármesterek és Függetlenek) tagja a kormányzati szövetségnek.

A koalíció - Magyarország szempontjából is érdekes - külpolitikájában viszont viták várhatók, nincs teljes egyetértés.

A szakértő kiemelte, hogy míg Petr Fialának, a miniszterelnöki cím várományosának például fontosak a Visegrádi Négyek, addig a leendő külügyminiszter más együttműködésekre helyezné a hangsúlyt.

"A koalíciós programnak ez a legkevésbé rögzített pontja, talán pont azért, mert a megállapodás alapján a külügyminiszteri posztot a Kalózpárt jelöltje kapja,

aki eddig a ház külügyi bizottságát vezette. Eddig két-három fontos állítása volt a leendő cseh külügyminiszternek:

a külpolitikában nagyon fontos szerepet kell szánni a gazdaságnak, a cseh lehetőségeket kell bővíteni fontos a haveli külpolitikához való visszatérés, az értékalapú fellépés - szövetség az USA-val és az EU-val."

A szakértők szerint viszont többen felvetik, hogy hordoz magában némi ellentmondást a két pont, hiszen a kelettől elfordulni gazdasági fókuszú külpolitikával nem egyszerű.

Petr Fiala mindazonáltal fontosnak tartja a visegrádi együttműködést, konkrétan a Lengyelországgal és Magyarországgal való jó kapcsolatot, fel is szólalt Magyarország mellett az Európai Parlamentben folyó viták során 2018-ban. A külügyminiszteri poszt kalózpárti várományosa szerint is fontos a V4, viszont egy informális együttműködési formának tekinti, és azt mondta, hogy más - bilaterális vagy más együttműködési formák felé is tájékozódni kell" - emelte ki Mészáros Andor.

Nyitókép: MTI/AP/Petr David Josek