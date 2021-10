Magyar rendszámú kisteherautóban haltak meg a migránsok

Magyar rendszámú az a sárga kisteherautó, amelyben két illegális bevándorló meghalt kedden – írja az osztrák Kurier alapján a Telex.

Ahogy arról beszámoltunk, osztrák katonák fogtak gyanút és állítottak meg egy járművet a magyar-osztrák határtól nem messze, Siegendorf (Cinfalva) közelében. Az autó hátuljában segítségért kiabáló és levegő után kapkodó, összezsúfolt embereket találtak. Összesen 28, más beszámolók szerint 29 migráns utazott a kocsiban. Közülük ketten, 25 és 30 év közötti férfiak, már nem éltek, amikor a katonák rájuk találtak.

Amíg kinyitották a rakodóteret, a sofőrnek sikerült elmenekülnie, őt továbbra is keresik. A határ menti terület átkutatására rendőrségi helikoptereket, kutyákat és drónokat is bevetettek. Délután több szemtanú is azt állította, hogy látta a menekülő férfit.

A magyar hatóságok is a helyszínre érkeztek kedden, és segítik az osztrákok munkáját.

Nyitókép: ORF