Kövér László köszönetet mondott Litvániának a kiállásért

Kövér László Viktorija Cmilyte Nielsennek, a litván parlament elnökének meghívására folytatott tárgyalásokat a litván fővárosban – mondta Szilágyi Zoltán.

"Az Országgyűlés elnöke megköszönte tárgyalópartnereinek azt a kiállást, amelyet a litván parlamenti képviselők és kormánytagok az elmúlt tíz esztendő során a különböző nemzetközi fórumokon tanúsítottak a Magyarországot ért alaptalan támadásokkal szemben" – írta a sajtófőnök.

A litván házelnök mellett Kövér Lászlót fogadta Gitanas Nauseda litván államfő, megbeszélést folytatott a litván parlament Litván-Magyar Baráti Csoportjának elnökével, Laurynas Kasciunas-szal, valamint Zygimantas Pavilionis külügyi bizottsági elnökkel és Agne Bilotaite belügyminiszterrel. A magyar delegáció tagjaként a találkozókon részt vett Tilki Attila országgyűlési képviselő, a parlament Magyar-Balti Baráti Csoport társelnöke is.

A közlemény szerint Kövér László a tárgyalások során kifejtette: a globalizmus folyamatában eljutottunk egy olyan ponthoz, ahol az előttünk álló kihívások leküzdéséhez – mint a klímaváltozás, a migrációs válság, az újabb vírusok megjelenésének veszélye vagy a legújabb kihívás, a nemzetközi szállítási láncok akadozása – nem oldható meg rövidtávon.

"Mivel nemzeteink, nemzeti identitásunk, szuverenitásunk jövőjéről van szó,

ki kell állnunk azokért az értékekért, amelyek számunkra fontosak"

– fogalmazott a házelnök.

Kövér László megköszönte a litván parlament elnökének, hogy az előző parlamenti ciklusban a Seimas Litván-Magyar Baráti Tagozatának elnökeként elkötelezetten és kitartóan tevékenykedett a parlamenti együttműködés erősítéséért, és hogy házelnökként is megkülönböztetett figyelemmel kíséri a litván-magyar sokrétű kapcsolatrendszert.

A felek reményüket fejezték ki, hogy a két, erős gazdasággal rendelkező ország növelni tudja kereskedelmi forgalmát és erősíteni együttműködését a pandémia elmúltával, például olyan területeken, mint a lézeripar vagy a turizmus és az oktatás.

A sajtófőnök arról is tájékoztatott, hogy a litván köztársaság elnöke, Gitanas Nauseda köszönetét fejezte ki Magyarországnak a Litvánia légtérellenőrzésében nyújtott szerepvállalásáért, valamint az illegális migráció megakadályozásához "és a belorusz határon kialakult hibrid támadás megfékezéséhez" nyújtott segítségért.

A találkozón Kövér László úgy fogalmazott: Litvánia továbbra is számíthat Magyarországra, "hiszen amikor Önöket segítjük, magunkat is védjük. Nem csupán nemzeti határainkat, hanem Európa biztonságát is óvjuk. Ez nem pusztán baráti gesztus és egy európai uniós ország kötelezettsége, hanem a saját érdekeink védelme is" – ismertette.

Szintén az illegális migráció volt a megbeszélés középpontjában a litván belügyminiszterrel folytatott tárgyaláson. Agne Bilotaite is megköszönte Kövér Lászlónak mind a politikai, mind az anyagi támogatást, valamint a magyarországi tapasztalatok megosztását a határvédelem terén, hiszen a Litvánia határán nemrégiben kibontakozott migrációs helyzet hasonlatos a Magyarországon 2015-ben és az azt követően tapasztaltakhoz.

Külön kiemelte a Magyarország által felajánlott 15 kilométernyi kerítés fontosságát

– sorolta Szilágyi Zoltán.

Kövér László ellátogatott a XVI. században Báthory István fejedelem által alapított Vilniusi Egyetemre is, ahol könyvadományt adott át az egyetemi könyvtárnak.

Nyitókép: MTI/Az Országgyűlés Hivatala