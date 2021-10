Hazamentek a takarítók, a brexit pedig becsukta a kaput az alacsonyan képzett munkavállalók előtt

Ahogyan egyre nagyobb számban térnek vissza az irodai munkavégzésre a brit cégek, úgy egyre jobban nyilvánvalóvá válik az, hogy a takarítás kérdését jelenleg nem tudja önerőből megoldani az ország. Amikor az Egyesült Királyság kilépett az EU-ból, bezárta kapuit az alacsony képzettségű bevándorlók előtt is, most pedig, hogy az élet visszatér a normális kerékvágásba, a hiányuk érezhető.

A takarítók hazamentek

A Pioneer Facilities vezérigazgatója, Mary-Jane Pettit a Euronewsnak elmondta, hogy sok alkalmazottjuk ment haza a brexit miatt.

"Azt mondanám, hogy valószínűleg 70 százalékuk spanyol, dél-amerikai, bolgár, román volt; sokan közülük hazamentek. A munkaerő legalább 25 százalékát elvesztettük" – árulta el. Új dolgozók toborzása nem egyszerű, nem sokakat vonz ez a kilenctől ötig tartó munka, azok pedig, akik szívesen elvégezték ezt is, már nincsenek az országban.

Más ágazatok is érintettek:

benzinkutak zártak be a kamionsofőr-hiány miatt meg nem érkező üzemanyag miatt,

a szupermarketek polcai foghíjasak,

a KFC egyes éttermei bezárnak, mert nem kapnak elegendő csirkehúst,

a McDonalds's-ben pedig nincsen milkshake.

"Ha meg akarjuk oldani a gazdaságunkban jelentkező azonnali munkaerőhiányt és készséghiányt, akkor a bevándorlási rendszert kell használnunk, amelyet pontosan erre a feladatra hoztunk létre. Azt mondtuk, hogy mostantól olyan bevándorlási rendszerünk lesz, amely csak azokat a készségeket hozza be, amelyekre szükségünk van. Pontosan erre a pillanatra épült ki" – jelentette ki Tony Danker, a Brit Ipari Szövetség főigazgatója egy beszédében. Danker szerint két éven át is húzódhat a krízis az országban.

Már engedett a kormány

Ideiglenes vízumot ígértek a teherautó-vezetőknek és a baromfifeldolgozóknak, de a szövetség hosszú listát állított össze más szakképesítésekről, amelyekre Nagy-Britanniának szüksége van, például targoncavezetőkre és szakácsokra.

A takarítóipar vezetői is felrótták a brit kormánynak, hogy alacsony képzettségűnek nevezte a személyzetüket.

"Aki azt hiszi, hogy ez egy szakképzettségtől mentes iparág, az nem tudja, miről beszél. Szeretnénk, ha a kormány komolyan felismerné a probléma növekvő méretét, és velünk együtt dolgozna azon, hogy minden lehetséges megoldást megvizsgáljon" – mondta Jim Melvin, a Brit Takarítási Tanács elnöke az Euronewsnak.

A kormány kitart amellett, hogy az új bevándorlási rendszer nem hibás,

de az üzleti élet vezetői nem hisznek abban, hogy a rövid távú vízumok a megfelelő megoldást hozzák majd meg. Attól tartanak, hogy máris túl késő van ahhoz, hogy az idei brit tél ne az elégedetlenségről szóljon.

Bizonytalan a jövő

Szupermarketláncok már korábban attól tartottak, hogy a készlethiányok arra fogják sarkallni a briteket, hogy pánikvásárlásba kezdjenek: félelmeik szerint ezek nagyobb mértéket is ölthetnek majd, mint amit a koronavírus első hullámának idején lehetett az országban tapasztalni. Arra kérték az embereket, hogy

ne kezdjenek el készleteket felhalmozni,

mert ezzel nagyon rossz helyzetbe sodorhatják már most az élelmiszerláncokat és magukat is.

A karácsonyi vásárlásokra készülő nagyobb kereskedőláncok közül a Next arra is felhívta a figyelmet, hogy a munkaerőhiány miatt valószínűleg nem tudnak majd elég embert felvenni raktáraikba és logisztikai egységeikhez, ráadásul készletük is kisebb a szokásosnál, így hosszabb ideig tart majd az idei év végi rendeléseket teljesíteniük, mint amit megszokhattak az emberek tőlük.

Nyitókép: MTI/Mohai Balázs