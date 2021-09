New Orleans: a szegényebb negyedeket ért károkkal nem foglalkoznak eleget

Sejtették, hogy az Ida hatalmas viharként éri majd el New Orleans-t, ezért úgy döntöttek, nem ott szeretnék majd átvészelni azt - mondta el Gabriella McIntosh az Infostartnak.

"A férjem az, aki figyelemmel kíséri az időjárást, a viharok és hurrikánok útvonalát. Már azelőtt, hogy az Ida elérte volna a Mexikói-öblöt, sejtettük, hogy nagy vihar lesz. A legtöbb esetben a hurrikánok iránya változik, jobbra-balra mozognak, de ez nem nagyon mozdult egyik irányba sem, egyenesen Louisiana felé haladt. Tudtuk, hogy legalább hármas kategóriájú lesz, ez már egyben jel is volt arra, hogy ne maradjunk otthon. Minden korábbi nagy vihar károkat tett az árampóznákban, úgyhogy az is nyilvánvaló volt, hogy ha otthon maradunk, akkor áram nélkül leszünk egy darabig" - mesélte annak okait, amiért az utazás mellett döntöttek.

Wow. Some of the diff here is cloud cover, but . . . this is so many people without power. #Ida https://t.co/MF8HHyhk0x pic.twitter.com/4cNiCYJbGw — Map/ (@vtcraghead) August 31, 2021