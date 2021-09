Mintha kissé sokan lennének még "nem magyarok" az erdélyi magyarok közül

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) ügyvezető elnöke szerint az 1,2 milliós romániai magyarságból eddig több mint 550 ezren szerezték meg a magyar állampolgárságot a kedvezményes honosítás során. Sándor Krisztina szerint sokan vannak Erdély-szerte, akik még honosíthatók.

Az EMNT ügyvezető elnöke és Csomortányi István, az EMNT-vel partnerségben működő Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöke Kolozsváron tartott sajtótájékoztatót csütörtökön a honosításról és választási regisztrációról. Az általuk elmondottakról a két szervezet sajtóirodája adott ki közös közleményt.

Sándor Krisztina kijelentette: a két szervezet aktivistái arra készülnek, hogy késő őszig felkeressék a még nem honosított személyeket, és segítséget nyújtsanak nekik a magyar állampolgárság kérelmezésében. Hozzátette: az EMNT honosítási tanácsadással foglalkozó irodáiban az elmúlt hónapokban megnövekedett az érdeklődés a magyar állampolgárság iránt.

"A magyar állampolgárság felvétele kötelezettségekkel is jár, így ha valaki esetében név- vagy lakcímváltozás történt, vagy ha a családban házasságkötés, születés vagy haláleset következett be, azt jelezni kell a magyarországi hatóságoknak is" - mondta Sándor Krisztina.

A sajtótájékoztatón elhangzott: akik részt kívánnak venni a jövő évi magyarországi választásokon, de nem rendelkeznek magyar állampolgársággal, még idén ősszel - szeptember-október folyamán - kérelmezzék, hiszen csak így biztosítható, hogy időben le tudják tenni állampolgársági esküt.

Csomortányi István bejelentette: az elkövetkező időszakban intenzív regisztrációs kampányba is kezdenek, amely során a magyarországi választói névjegyzékbe még nem regisztrált erdélyi magyar állampolgároknak segítenek e művelet elvégzésében. A politikus úgy vélte: nemcsak jog, hanem kötelesség részt venni a jövő évi magyarországi parlamenti választásokon, hiszen ez "a nemzet határok feletti újraegyesítésének a kifejeződése".

