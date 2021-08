Bevásárláskor is beoltathatják magukat a bécsiek

Az osztrák főváros és a REWE-csoport együttműködése nyomán augusztus 25-től a bécsiek a Billa, Billa Plus és Penny áruházaknál is kaphatnak koronavírus elleni vakcinát. Az ideiglenes "oltókonténerek" a Billa Plus áruházak bejáratánál, a Penny áruházak a belső terében, illetve a Billa parkolójában lesznek felállítva.

Előzetes jelentkezés nem szükséges, a vásárlók így akár helyben, spontán is dönthetnek. Az oltás mindenki számára ingyenes, és persze vásárolni sem kötelező hozzá. Helyszínenként naponta körülbelül 150 embert tudnak beoltani. Akik megkapták a vakcinát, köszönetképpen egy gyömbéres-almás gyümölcslevet vagy egy energiaitalt kapnak ajándékba - közölte Bécs Város Külképviseleti Irodája.

Bécs nagy erőkkel dolgozik azon, hogy minél többen legyenek beoltva még a negyedik hullám előtt, ezt pedig úgy igyekeznek elérni, hogy ők viszik az oltást az emberekhez. Eddig 64.000 bécsi élt az időpont nélküli oltás lehetőségével.

Nyitókép: C.Jobst/PID