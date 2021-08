A horvát válságstáb július 31-én két héttel meghosszabbította a jelenleg is érvényben lévő korlátozásokat, amelyek augusztus 15-én járnak le.

Az országban továbbra is kötelező a maszk viselése zárt térben, a vendéglátóhelyek pedig csak 24 óráig tarthatnak nyitva. A rendezvények látogatása és a beutazás is védettségi igazoláshoz van kötve.

Davor Bozinovic belügyminiszter a sajtónak szerdán nyilatkozva elmondta: egyelőre nem terveznek újabb szigorításokat, várhatóan csak meghosszabbítják a jelenleg is érvényben lévőket. Arra a kérdésre, mit hozhat az ősz a korlátozások terén, azt mondta, nem kíván találgatásokba bocsátkozni, a járványhelyzettől teszik függővé az újabb intézkedések bevezetését.

A szomszédos Szlovéniában a kormány járványhelyzettel foglalkozó szakbizottsága azt javasolta a kabinetnek, hogy a felsőoktatási intézményekhez hasonlóan az általános és középiskolákban is kössék védettségi igazoláshoz a jelenléti oktatást szeptembertől. Az iskolák igazgatói és a szakszervezetek azonban tiltakoznak ez ellen. Úgy vélték: az intézkedés észszerűtlen és kivitelezhetetlen. Arra is kíváncsiak, hogy ki szervezné meg a tanárok és tanulók tesztelését, ha elfogadják a rendeletet. Járványadatok Horvátországban az elmúlt 24 órában 381 új esetet azonosítottak, százzal többet, mint egy héttel korábban, így a járvány kezdete óta az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma meghaladta a 365 ezret. A Covid-19 betegség szövődményeiben az elmúlt napon nem halt meg senki, így a járvány halálos áldozatainak száma 8275 maradt. Kórházban 196 beteget ápolnak, közülük 21-en vannak lélegeztetőgépen.



A valamivel több mint négymillió lelket számláló országban eddig 1 667 896-an kaptak védőoltást - a jogosultak 41,1, a felnőtt lakosság 49,4 százaléka -, közülük 1 529 492-en már a második adagot is. Szlovéniában szerdára 248 új fertőzöttet szűrtek ki, kétszeresét a múlt hetinek, ezzel a járvány kezdete óta azonosított fertőzöttek száma meghaladta a 260 ezret. A vírus okozta Covid-19 betegség szövődményeiben az elmúlt egy napon nem halt meg senki. A koronavírusos betegek közül 63-an vannak kórházban, heten közülük intenzív osztályon. A valamivel több mint kétmillió lakosú Szlovéniában eddig 943 650-en kaptak védőoltást, közülük 836 178-an már a második adagon is túl vannak. Ez az oltásra jogosult lakosság 45, illetve 40 százaléka.

