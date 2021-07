Egyre hosszabb a járvány árnyéka az olimpia fölött

Három nappal az ötkarikás játékok megnyitója előtt, kedden kilenc újabb, a játékokhoz köthető pozitív koronavírustesztet regisztráltak Tokióban, közülük egyet az olimpiai faluban. Legutóbb az amerikai női tornászválogatott egyik tagjának – aki társaihoz hasonlóan már Japánban, egy edzőtáborban készült az ötkarikás játékokra – lett pozitív a tesztje. Kedden edzője bejelentette, hogy a 18 éves Kara Eakerről van szó, őt tartalékként nevezték az olimpiára. Az amerikai szövetség szerint a versenyzőt elszigetelték, miként egyik társát is, akivel közvetlen kapcsolata volt vele. A hatfős csapat, benne a négyszeres olimpiai és tizenkilencszeres világbajnok Simone Biles viszont folytatja felkészülését, ám elővigyázatosságból hétfőn másik szálláshelyre költözött, és új edzéshelyszínt keresett.

Szerdára féléves csúcsra emelkedett Tokióban a koronavírussal újonnan fertőzöttek napi száma: 1832 esetet jegyeztek fel - adta hírül az AP amerikai hírügynökség.

"Amitől féltünk, bekövetkezett. A fertőzöttek számának emelkedése várható volt, akár tartunk olimpiát, akár nem, és félő, hogy robbanásszerűen növekszik majd az olimpiától függetlenül" - mondta sajtótájékoztatón Nakagava Tosio, a japán Orvosi Kamara elnöke.

Japánban a lakosságnak még mindig csak a 23 százaléka teljesen oltott a szigetországban, és ez túl alacsony hányad ahhoz, hogy megfékezhesse a járványt.

Még el is maradhat

A friss esetek egyre komolyabb árnyékot vetnek az olimpiára, amelynek hivatalos megnyitóünnepségét július 23-án rendezik - hacsak az utolsó pillanatban nem mondják le azt. A hivatalosan augusztus 8-áig tartó játékokon minden egyes sportolónak

hat órával versenye előtt negatív vírustesztet kell szolgáltatnia,

vagy nem léphet pályára, a pozitív eredményt produkálók pedig karanténba kerülnek.

Sokáig úgy tűnt, hogy legalább létszámkorlátozással, helyi nézők megtekinthetik az eseményt, de nemrég azt a döntést hozták meg, hogy japánokat se engednek be az eseményekre. Gyülekezni szabadtéren sem lesz engedélyezett, a Travelo cikke szerint pedig a küldöttségek tagjai sem biztathatják ugrálva vagy kiabálva honfitársaikat a sporteseményeken. A Washington Post mindezek miatt örömtelen olimpiának nevezte az idei játékokat, amelyen a beutazó sportolókat 14 napos karantén betartására kötelezik, és naponta tesztelik őket.

Kitörhet a vírus a faluból

A Reuters cikke szerint ugyanakkor már így is látszik, hogy az olimpiai falut nem sikerült olyan kontroll alatt tartani, ami meg tudná akadályozni azt, hogy egy esetlegesen elinduló fertőzéslánc ne jusson ki onnan. Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke a múlt héten azt nyilatkozta, hogy a tesztelési és karanténprotokollok alapján nulla a kockázata annak, hogy a játékok résztvevői megfertőzik a japán lakosokat. Kendzsi Sibuja, a londoni King's College Népegészségügyi Intézetének korábbi igazgatója szerint az ilyen nyilatkozatok csak összezavarják és feldühítik az embereket, mivel a tényleges körülmények a helyszínen teljesen ellentétesek. Sibuja szerint a játékokat újra kell gondolni, mivel nem tudták megakadályozni az országban a fertőzés terjedését.

"A legnagyobb aggodalmam természetesen az, hogy az olimpiai faluban vagy a szálláshelyek egy részében fertőzésgóc alakul ki" - mondta Sibuja, aki szerint a falu határain való elégtelen a tesztelés, valamint az emberek mozgását sem lehet ellenőrizni. Emiatt a játékok ideje alatt súlyosodhat a delta variáns terjedése - fejezte ki félelmeit. Magyar jelzés és érintettség Ahogy arról az Infostart is beszámolt, kedden már a magyar csapat orvosa is jelezte , hogy nem tartják be a Covid-rendszabályokat Tokióban – Tállay András a konditermekben történő szabályszegésekről és a sportolókra vonatkozó szabályokról is beszélt. Szerdán elkülönítették a csapattól Vadnai Jonatánt, aki testvére, a Laser Standardban induló Vadnai Benjámin segítőjeként utazott ki a tokiói olimpiára, miután kiderült, hogy egy koronavírus-fertőzöttel kerülhetett kapcsolatba az utazása során. Az eljárás innentől egyértelmű, a betartása annál nehezebb – olykor akadályozta a munkát is, pedig szigorú szabályok között Vadnai Jonatán az edzéseket is megnézhette volna.

Sokat tesztelnek

A CNN cikke szerint ugyanakkor nem meglepő, hogy nagy számban fedeznek fel koronavírusos eseteket a sportolók körében, mivel nagyon sokat tesztelik őket, így sokkal valószínűbb, hogy

itt gyorsan fény kerül egy fertőzésre.

Így volt ez a közelmúltban rendezett nagyobb sportesemények esetében is. Costi Stifri fertőzőbetegség-szakértő azt mondja, a sportolók helyében oltatlanul semmiképpen nem menne Tokióba versenyezni, a helyszínen azonban úgy viselkedne, mintha nem kapott volna még egyetlen adagnyi vakcinát sem.

Nyitókép: MTI/AP/Charlie Riedel