Már a magyar csapat orvosa is jelezte, nem tartják be a Covid-rendszabályokat Tokióban

„A kardiogépeket gépet használók számára nem kötelező a száj- és orrmaszk viselése, de csak akkor, ha elkezdik a gyakorlást, ettől viszont nem tekinthetnek el azok, akik erősítés vagy éppen nyújtás céljával keresik fel ezt a kiválóan felszerelt helyiséget. Mivel erre többen is felfigyeltünk, kötelességemet teljesítve én is szóvá tettem az olimpiai falu Covid-központjában, hogy kellő eréllyel ismételten fel kell hívniuk minden érintett küldöttség figyelmét az előírások következetes betartására. Különösképpen azok után, hogy már a tokiói nyári játékok szombati rajtja előtt találtak néhány vírusfertőzöttet, és náluk is többet az olimpiai család máshol elszállásolt tagjainak a körében” – mondta Tokióból az SzPress Hírszolgálatnak Tállay András.

Tokióban 13 orvos, illetve 19 fizioterápiás szakember gondoskodik a magyar sportolók és a kísérőik ellátásról.

„Ez a nyolcadik olimpián, de eddig összesen nem kellett annyi előírást betartanom, és a munkatársaimmal együtt a betartást ellenőriznem, amennyihez itt Tokióban kell alkalmazkodni. A magyar csapatirodára befutó jelzések szerint elképesztően nagy a szigor a vízilabdázók és vívók felkészülési központjában, arról pedig személyesen győződhettem meg, hogy a szörfösök csak akkor vették le az arcukról a szájmaszkot, amikor a vízre szálltak” – mondta az orvos.

Óvatosságra inti a magyar csapat tagjait, hogy egy július 13-án Japánba érkezett sportolót hat nappal később minősítettek úgynevezett szoros kontaktszemélynek, és annak ellenére is karanténba küldték, hogy két oltás igazolványával rendelkezett, és az elvégzett PCR tesztje is negatív eredményt mutatott.

"Mi minden magyar sportolót folyamatosan arra figyelmeztetünk, hogy tartsa magát a távolságtartás előírásához, folyamatosan fertőtlenítse a kezét, ahol csak lehet, ne a tenyerét, hanem a könyökét használja. Emellett azt is fogadja el, hogy eldobható átlátszó műanyagkesztyűt kell felhúznia, amikor kiszolgálja magát – mondta befejezésül a magyar szakember

Nyitókép: MTI/AP/Charlie Riedel