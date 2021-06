Nagyon eltérő válaszokat ad a világ a delta variáns terjedésére, ebből nagy baj lehet

Bár az oltási programok jó ütemének köszönhetően sok fejlett országban elérkezett az enyhítés ideje, így Amerikában és Európában is egyre jobban hasonlít az élet ahhoz, amilyennek azt a koronavírus előtt ismertük, a járványnak még messze nincs vége.

Igaz, a WHO adatai szerint február óta nem volt olyan alacsony a fertőzöttek száma globálisan, mint most, a 92 országban jelen levő delta variáns Indonéziától Oroszországig újabb hullámnak ad táptalajt – írja a The Guardian.

Európa nyit is, nem is

Moszkvában vasárnap 144 koronavírusos halálozás következett be: a polgármester Szergej Szobjanyin szerint a helyzetet csak a gyors és széles rétegeket érintő vakcináció oldhatja meg. Eközben Spanyolországban és Hollandiában is eltörölték a beltéri maszkviselést: utóbbi országban az éjszakai klubok is látogathatók negatív PCR-teszt birtokában. Svájc szinte minden korlátozást feloldott, és Belgium is tovább haladt ezen az úton. Svájc abban bízik, hogy az országban használt Pfizer és Moderna vakcinák deltával szembeni magas hatékonysága meg fogja óvni az országot egy újabb hullám kialakulásától.

Más országok egyelőre elővigyázatosabbak:

Németország Portugáliát veszélyes zónává minősítette, így az országból csak a német állampolgárok és állandó lakosok léphetnek be,

nekik is kötelező ugyanakkor a kéthetes karantén. A lépés alig néhány nappal azelőtt jött, hogy július elsejétől az uniós Covid-igazolás Európa-szerte használatba kerülhetne, birtokosainak részére nagyban megkönnyítve a blokk államai közti utazást, ám a helyzet most aggodalmakat ébreszt a 2021-es nyár szabadságát illetően.

Jön a delta dominanciája

Portugáliában jelenleg országos szinten a friss megfertőződések 51 százalékáért a delta felel, Lisszabonban azonban az arány még ennél is magasabb, több mint 70 százalékos.

Algarve környékén, amely népszerű turistacélpont, jelenleg 1,34 a vírus reprodukciós rátája.

Mindennek ismeretében Portugália is szigorított járványügyi szabályain, amire már csak azért is nagy a szükség, mert mindössze a lakosság 30 százaléka van kétszer oltva.

Az előrejelzések szerint augusztus közepére a delta lesz a domináns törzs Görögországban is, míg Spanyolországban ez már 2-4 héten belül bekövetezhet. Itt jelenleg a megbetegedések ötödét okozza az indiai mutáns.

Ázsia és Afrika bajban

Ázsiában ennél jóval nagyobb arányban uralja a variáns az országokat: Indonéziában a ramadán lezárultát követő utazások következményeként 21 ezer új esettel dőlt meg korábbi napi fertőzöttségi rekord, amely a nagyvárosok kórházait is túlterheli. Hasonló a helyzet az egész régióban: Thaiföldön ismételt korlátozásokat vezetnek be, Malajziában egy hónapos lezárások kezdődtek meg, mától pedig Banglades is hasonló, nemzeti szintű intézkedést vezet be. Indiában továbbra is az oltások felvételére biztatják a lakosságot, melynek egyelőre mindössze kevesebb mint hat százaléka van immunizálva.

Ausztráliában szintén lezárásokra van szükség, de még az olyan magas fokon átoltott államok, mint Izrael is megérzik a deltát: a közelmúltban már eltörölt maszkviselés visszavezetésére volt szükség azt követően, hogy az esetszámok megugrottak a fertőzőbb törzs miatt.

Azokon a területeken, ahol az immunizáció kifejezetten lassú ütemben halad, aggasztó mértékű az esetszámok emelkedése:

Afrikában a múlt héten 25 százalékkal ugrott meg az esetszám, a Dél-afrikai Köztársaság az exponenciális szakaszba lépett.

Nyitókép: MTI/EPA/AAP/Daniel Pockett