Kína szoros kontrollal igyekszik legyűrni a delta mutánst

Hétfőn tömeges tesztelést rendeltek el azt követően, hogy a gyártóközpontnak számító Tungkuanban a mostani hullám során először friss megbetegedéseket találtak. A kitörést a delta variáns okozza: az eredetileg Indiában felfedezett és nagyon gyorsan terjedő koronavírus-mutáns nemrégen lépett be Kínába. A város az után hirdetett meg tömeges tesztelést, hogy két esetet fedeztek fel, a lakosokat pedig arra szólították fel, hogy ne hagyják el otthonaikat, hacsak nem elengedhetetlen. Ha ez a helyzet, akkor is csak 48 órán belüli negatív teszt birtokában lehet a várost most elhagyni – írja a Reuters.

A tartományban május 21. óta 168 fertőzöttet találtak, ezek közel 90 százaléka a tartomány fővárosában, Kantonban fordult elő. Ez a fertőzöttszám nagyon alacsony a világ más területein vagy akár korábban Kínában talált fertőzöttekéhez képest, de

Kanton városa azon túl, hogy a kereskedelem központ, nagyon sok utazót is fogad, így semmiképp sem akarnak kockáztatni.

A városban már két napja nem találtak új fertőzöttet, de a tartomány egészében még mindig találnak friss megbetegedéseket a 31 napja tartó kitörés kezdete óta.

Kínai szakértők szerint Kanton példája fontos üzenet lehet más kínai nagyvárosoknak is, hogy ne dőljenek hátra. Kínában vasárnap 17 új esetet jelentettek, amelyből egy kivételével mindegyik behurcolt eset volt. A szombati 20 után vasárnap 19 tünetmentes esetet találtak. Ezeket Kína nem a megerősített esetek közt jegyzi föl.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/EPA/Roman Pilipej