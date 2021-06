Tömegek az indiai bevásárlóközpontokban: nem tanultak a második hullámból

Új-Delhi és a techközpont Bengaluru (Bangalor) egyaránt enyhítették korlátozásaikon azt követően, hogy két hónapja nem volt olyan alacsony az új fertőzöttek száma Indiában, mint a közelmúltban. Új-Delhiben szigorú korlátozások után az üzletek és a bevásárlóközpontok is megnyithattak, valamint az étteremek is fogadhatnak már vendégeket 50 százalékos kapacitással, írja a Reuters.

Ambrish Mithal, az Új-Delhiben található Max HealthCare kórház orvosa a Twitteren arról írt, hogy az újranyitást követően a város legnagyobb bevásárlóközpontjának 19 ezer látogatója volt a hétvégén: azt a kérdést tette fel, megőrültek-e az emberek, valamint az jelezte előre, hogy ez a járvány ismételt fellángolásához fog vezetni, amiért az emberek majd újra a kormányt, a kórházakat és az országot fogják vádolni.

Járványügyi szakértők már korábban kifejezték aggodalmukat azzal kapcsolatosan, hogy az

alacsony, az oltásra jogosult 950 millió embert tekintve mintegy 5 százalékos átoltottság mellett rizikós lehet újranyitni a gazdaságot.

Az orvosok is kifejezték aggodalmukat, a város vezetése pedig úgy fogalmazott, ha szükséges, ismételten bevezetik a korlátozásokat.

A fővárosban májusban ezrek haltak meg, miután nem volt elegendő oxigén a kórházakban, de kórházi ágyhoz sem tudtak hozzájutni az érintettek. Sokan parkolóházakban haltak meg, a halottasházak is túltelítettek voltak. A 44 év alattiak oltására létrehozott oltópontokat ugyanakkor kedden be kellett zárni a városban, mert nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű vakcina.

Indiában napi 2,4 millió embert oltanak be, de ennek a sebességnek a négyszerese kellene ahhoz szakértők szerint, hogy ne legyen az országban harmadik hullám. Áprilisban és májusban, a második hullám csúcsán 170 ezer ember hunyt el az országban.

A Delta variánst itt fedezték fel, mostanra a betegség a vidéki Indiában is elterjedt. Itt él az ország lakosságának kétharmada, az immunizáció pdig lassabban terjed itt, mint máshol. A korlátozások végeztével azonban nagyon sokan térnek vissza dolgozni a nagyvárosokba ezekről a területekről, ami

tömegjeleneteket okoz a vonatállomásokon.

Hivatalos adatok szerint 377 ezer fölött jár a halottak száma a járvány miatt, a megbetegedéseké pedig megközelíti a 30 milliót, de sokak szerint ezek az adatok alulbecsülik a valóságot.

A Times of India kedden arról írt, százezer ember kapott hamisított negatív teszteredeményt a Kumbh Mela vallási fesztivált megelőzően, melynek megtartását Modi miniszterelnök nem akadályozta meg. Már ezért is kritikák érték, de mindemellett választási eseményeket is tartott már a második hullám ideje alatt is.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/AP/Mahes Kumar A