Mint arról korábban az Infostart is beszámolt, tragikus egérinvázióval küzdenek Új-Dél-Walesben. Az AP amerikai hírügynökség friss jelentése szerint sok helyen annyi az egér, hogy nem látszik tőlük a házak padlója, a mennyezeten keresztül pedig hallani, ahogy a több ezer rágcsáló kaparászik. Egy család arról számolt be, hogy azért égett le a házuk, mert az egerek elrágták az elektromos vezetékeket.

Az állam kormánya szerint "abszolúte példátlan" egérinvázióról van szó, és csak találgatni lehet, hogy hány millió egér özönlötte el a vidéket. Adam Marshal, az állam agrárminisztere arról beszélt, hogy ha nem sikerül gátat szabni az egerek szaporodásának, az társadalmi és gazdasági válságba taszíthatja Új-Dél-Wales vidéki településeit. A helyi agrárkamara szerint az egerek egymilliárd ausztrál dollárnyi termést zabálhatnak fel. Egy farmer az AP-nek azt mondta: "vetnek és reménykednek", hogy az egerek nem falják fel a gabonát.

"The ground just moves with mice"



After drought, fires and floods, rural farms in Australia are now battling a devastating mouse plaguehttps://t.co/NuRztAZj15 pic.twitter.com/q855M3tHo5 — BBC News (World) (@BBCWorld) May 25, 2021

The plague of mice attacking parts of Australia is turning into a horror story, with the rodents threatening to invade Sydney



MORE: https://t.co/TxP3NDyuGU pic.twitter.com/fWMMQ0zga7 Élő adás May 29, 2021

"It's been a nightmare." The mice plague overwhelming regional NSW has left one family homeless after their house burned to the ground as a result of mice chewing through wiring. #9News pic.twitter.com/8NLO8c1Ke6 — 9News Australia (@9NewsAUS) May 25, 2021

Új-Dél-Wales kormánya 50 hektoliter egyébként betiltott mérget rendelt Indiából az invázió megfékezésére, ám az illetékes hatóságok egyelőre nem hagyták jóvá a bromadiolon vészhelyzeti alkalmazását. Félő ugyanis, hogy a szer nem csak az egereket irtja ki, hanem ragadozóikat, köztük a ragadozómadarakat és a házimacskákat is megtizedeli.

"Ezt azért kell megtennünk, mert olyan szupererős megoldásra van szükség, ami olyan, mint a napalm, és megsemmisíti ezeket az egereket" - érvelt a méreg bevetése mellett az agrárminiszter.

A plague of mice is overrunning farms in Australia.



Millions of the rodents are chewing their way through crops and even biting people in their homes ? pic.twitter.com/yKfhf2clVg — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 31, 2021

Dozens of mice fall out of a farm machine as mouse plague continues in Australia pic.twitter.com/8htSyWbMlV — The Sun (@TheSun) May 26, 2021

Az okozott kár mellett az érintettek szerint a szag a legborzasztóbb, ugyanis nappalra az éjjel aktív egerek milliói elrejtőznek, és csak a húgyszag és bűzölgő, oszladozó egértetemek tömege marad hátra.

"Egész nap ez van. Kimegy az ember, kihelyezi a csapdákat, hogy legalább valamennyire mérsékelje a károkat, aztán hazajövök, és nincs más, csak a döglött egerek bűze" - mondja egy gazdálkodó. "Beveszik magukat a padlásra, és ha nincs megfelelően lezárva a helyiség, akkor az ágyba is bemásznak. Ismerek embereket, akiket összeharapdáltak az ágyban" - mondta el Jason Conn, aki egy gazdálkodó család ötödik nemzedékét képviselő Új-Dél-Walesben.

Colin Tink marhaitatóból állított csapdát éjszakára, és arra számított, hogy pár száz egértetemet fog benne találni reggelre. "Nem annyi lett. 7500 lett" - mesélte el. Egy másik gazda arra panaszkodott, hogy az egérürülék és a döglött állatok teteme az ivóvíz tárolására felállított tartályokat is beszennyezi, s többen megbetegedtek a víztől. Azt is mondja, abban bízik, hogy télen hideg lesz, és a fagy elintézi a rágcsálókat.

