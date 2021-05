Koncentre gyülekező tömegben rendeztek vérengzést fegyveresek Miamiban

Ismeretlenek belelőttek egy koncertre gyülekező tömegbe helyi idő szerint szombat éjjel a floridiai Miamiban, legalább két ember életét vesztette, sokan megsebesültek – közölték rendőrségi forrásból.

Alfredo Ramirez a Miami-Dade megyei rendőrségtől a helyszínről Twitteren közölte, hogy a bűncselekmény Hialeh településrészen történt egy biliárdklubnál.

I am at the scene of another targeted and cowardly act of gun violence, where over 20 victims were shot and 2 have sadly died. These are cold blooded murderers that shot indiscriminately into a crowd and we will seek justice. My deepest condolences to the family of the victims. — Alfredo "Freddy" Ramirez III (@MDPD_Director) May 30, 2021