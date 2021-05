Teljes hozzáférést kér az Európai Parlament a helyreállítási alap nemzeti terveihez

Az Európai Parlament (EP) brüsszeli plenáris ülésén elfogadott állásfoglalásában teljes hozzáférést kért a helyreállítási alap igénybevételére vonatkozó nemzeti tervekhez, a tagországok vonatkozó lépéseivel kapcsolatos összes információt meg kívánja kapni, véleménye szerint ugyanis csak így biztosítható az uniós pénzügyi eszköz demokratikus ellenőrzése.

Az uniós parlament tájékoztatása szerint a 602 szavazattal, 35 ellenszavazat és 56 tartózkodás mellett elfogadott állásfoglalásban az EP-képviselők kijelentették: jogosultak hozzáférni a nemzeti tervek végrehajtásával kapcsolatos összes információhoz.

Kiemelték: számítanak arra, hogy az Európai Bizottságtól megkapják a nemzeti tervekben található háttéranyagokat és a reformok és beruházások összefoglalóit. Véleményük szerint a teljes átláthatóság és elszámoltathatóság növelné a folyamat demokratikus legitimitását.

A képviselők szerint az uniós bizottságnak ösztönöznie kell a tagállamokat, hogy az összes érdekelttel egyeztessenek, mert csak így biztosítható, hogy a civil társadalmat, illetve a helyi és a regionális hatóságokat is bevonják a tervek végrehajtásába.

Győri Enikő és Deutsch Tamás fideszes európai parlamenti képviselők közleményükben ezzel kapcsolatban azt hangoztatták: az Európai Parlamentnek semmilyen hatásköre sincs a tagállamok nemzeti helyreállítási terveinek jóváhagyásában. Ezeket a tagállamok nyújtják be, majd az Európai Bizottság értékelését és előterjesztését követően az Európai Unió Tanácsa jogosult jóváhagyni azokat.

"Az EP tehát megint szereptévesztésben van, amikor az őt megillető tájékozódáson túl értékelni is szeretné a terveket"

– fogalmaztak.

A témában folytatott vita során elhangzott baloldali hozzászólásokból kiderült, megint csak büntetni akarnak egyes országokat – hangoztatta Győri Enikő. "Hasonlót láthattunk a jogállamisági feltételrendszerről szóló vitában tavaly, az EP akkor az uniós költségvetési pénzek elosztását akarta politikai feltételekhez kötni" – tette hozzá.

"Egyértelmű a baloldalnak az a szándéka, hogy a neki politikailag nem tetsző országokban uniós forrásokból ne indulhasson meg a koronavírus okozta gazdasági károk enyhítése. A Fidesz európai parlamenti képviselői számára ez elfogadhatatlan" – fogalmazott a közlemény.

Deutsch Tamás azt hangsúlyozta: Brüsszelben a Jobbik, a DK, az MSZP és a Momentum EP-képviselői "folyamatosan Magyarország ellen áskálódnak". Azon dolgoznak, hogy minél kevesebb pénz jusson Magyarországnak. Szavai szerint a magyar helyreállítási terv benyújtását is a hazai baloldal folyamatos áskálódása kísérte: hazug vádakkal feljelentő levelet írtak az Európai Bizottság elnökének, majd szakmailag megalapozatlan érvekkel támadták a magyar kormány gazdaságpolitikáját. Ezután felbujtva saját európai parlamenti párttársaikat, azok nyílt támadást intéztek a magyar helyreállítási terv ellen, végül a hozzájuk kötődő sajtóorgánumokon keresztül azt hazudták, a még be sem nyújtott tervet már vissza is dobták – közölte a képviselő.

Az uniós finanszírozási eszköz a Next Generation EU nevű helyreállítási csomag központi elemét jelentő forrás. Az eszköz 672,5 milliárd eurót biztosít a beruházások és a reformok támogatására 2018-as árakon számolva. Az összeg 312,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatásból és 360 milliárd euró kölcsönből tevődik össze.

Nyitókép: MTI/Mohai Balázs