Attól retteg Afrika, hogy India sorsára jut

Afrika népessége nagyjából megegyezik Indiáéval, egészségügyi rendszere pedig igencsak törékeny: éppen ezért nagy aggodalommal követik figyelemmel az indiai történéseket, mivel attól tartanak, a most ott látható események nem is olyan sokára náluk ismétlődnek majd meg, írja a MedicalXpress.

John Nkengasong, az afrikai járványügyi központok igazgatója újságíróknak azt mondta: nem hagyhatják figyelmen kívül azt, amit Indiában látnak. Sürgette az afrikai országokat, hogy kerüljék a tömeges összejöveteleket, beleértve a politikai gyűléseket is.

"Nincs elég egészségügyi dolgozó, nincs elég oxigénünk"

– figyelmeztetett.

Az oltások nehezítik a helyzetet

A helyzetet nehezíti, hogy Afrika vakcinák terén nagyon Indiára van utalva: az ázsiai országban gyártják az AstraZeneca oltását, amelyet a COVAX-kezdeményezésen keresztül számtalan alacsony- és közepes jövedelmű országba juttatnak el. Az, hogy a második hullám miatt India komoly kiviteli korlátozásokat vezetett be,

a következő hetekre, sőt, talán hónapokra is bizonytalan helyzetbe hozta egész Afrikát immunizáció szempontjából.

"Hihetetlenül bizonytalan világban élünk" – fogalmazott Nkengasong.

Az 1,3 milliárd lakosú földrészen mindezidáig összesen 17 millió adagnyi oltást adtak be.

Hamarosan gond lehet

Matshidiso Moeti, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) afrikai vezetője egy másik tájékoztatón arról beszélt újságírók előtt, hogy nagyon szomorúan kísérik figyelemmel az indiai eseményeket, és aggódnak az oltások elérhetősége miatt.

WHO-s kollégája, Phionah Atuhebwe mindenki számára pusztítónak nevezte a késedelmet. Úgy fogalmazott, hogy a legtöbb afrikai ország, amely a COVAX-on keresztül kapta meg az első adag oltóanyagot, már májusban vagy júniusban hiányt fog tapasztalni az ellátásban, miközben a második adagra vár.

"Felszólítjuk azokat az országokat, amelyeknek még vannak extra adagjaik, hogy tegyék meg a magukét"

– mondta Atuhebwe, hozzátéve, hogy a WHO ezen a héten felülvizsgálja a kínai Sinopharm és Sinovac vakcinákat.

Kongó is adományoz

Vakcinadonor lehet meglepő módon például Kongóból: 1,3 millió adagot terveznek visszaadni, ugyanis azt nem tudják az országban beadni a nagy fokú oltásellenesség miatt. Kongó a COVAX-en keresztül szeretné megfelelő helyre juttatni a védőoltásokat.

Nkengasong nem tud más olyan afrikai országról, mely ne tudná beadni a már leszállított vakcinát, de felszólított minden érintettet, hogy ne várjanak az utolsó pillanatig a visszaadással. Más európai, észak-amerikai és ázsiai országok "luxusban élhetnek" a vakcinaválasztási lehetőségekkel – mondta –, de

"nekünk nincs választási lehetőségünk".

Moeti, a WHO munkatársa elismerően nyilatkozott Kongó lépéséről, és rendkívül bölcsnek nevezte, hogy a kormány meghozta ezt a döntést egy olyan országban, amelynek egészségügyi rendszere hiányosságokkal küzd. Hozzátette: az indiaihoz hasonló helyzet elkerülésének érdekében minden afrikai országnak fejlesztenie kell a közegészségügyén. A tesztelés jó néhány országban komolyan visszaesett és az afrikaiak 80 százaléka nem visel maszkot, mondta el. Milliárdok kellenek

Több milliárd fontos segély és nagy mennyiségű oltás adományozása tudja csak ezt megelőzni.

A mostanában bekövetkező koronavírusos halálozások 30 százaléka is alacsony és közepes bevételű országokban következik be.

