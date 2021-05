Koronavírus - Rekordot döntött a járvány súlyos fertőzötteinek száma Japánban

Január 27-én volt a legmagasabb - 1043 - a súlyos koronavírus-fertőzöttek száma, ez most az előző naphoz képest 30-cal, 1050-re emelkedett. Akkor tucatnyi prefektúrában kellett szükséghelyzetet kihirdetni. Most, a harmadszorra is elrendelt szükségállapot alatt Tokióban és néhány nyugati prefektúrában magas fertőzési arányokat mutatnak ki. Kivételt a hétvégék jelentik, amikor kevesebb tesztet végeznek el.

Vasárnap a fővárosban 879 új fertőzést regisztráltak. Ez három hónapja a legmagasabb szám. Oszaka 1057 esetet jelentett a szombati rekord 1262 után. Tokióban és három másik nyugati prefektúrában legalább május 11-ig szigorú korlátozó intézkedések vannak hatályban annak ellenére, hogy csütörtöktől tart az úgynevezett arany hét munkaszüneti napokkal járó ünnep.

Nisimura Jaszutosi, a kormány koronavírus elleni harccal megbízott minisztere kijelentette: túl korai megítélni azt, hogy ki kell-e terjeszteni a korlátozásokat.

Hokkaido, Okajama és Isikava prefektúra is rekordszámú új vasárnapi fertőzésről adott ki jelentést.

Nyitókép: Védőmaszkot viselő gyalogosokkal teli gyalogátkelőhely Tokió Sibuja nevű városrészében 2021. április 18-án. MTI/EPA/Majama Kimimasza